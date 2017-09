4. ... och leta efter fel

Klicka på Felsök. Du får sedan några val och kan börja med Startreparation, vilket startar den automatiska process som beskrevs ovan. Har den inte redan provats är det en bra början.

Misslyckas reparationen har du alternativet att välja Systemåterställning om du vet att det finns återställningspunkter sparade. Det innebär exakt samma sak som att återgå till en tidigare återställningspunkt inifrån Windows och har oftast ungefär lika små chanser att lyckas, men kan vara värt ett försök.

Återställning av systemavbildning kräver att du någon gång skapat en sådan, vilket måste göras manuellt, och innebär en återgång till hur systemet såg ut när den gjordes. Oftast är det inte så lyckat, eftersom du kan förlora mycket data.

Återgå till din tidigare version innebär att du kan återställa föregående Windowsversion. Det förutsätter att Windows är uppgraderat från en tidigare version och att återställningsdata finns sparade. Inte särskilt användbart, eftersom du vill reparera Windows, inte backa till ett äldre system.

Om dina startsvårigheter beror på hårddiskproblem, vilket är mycket vanligt, är Kommandotolken ett bra alternativ. När det klassiska svarta fönstret öppnas vid prompten X:>, som är ditt usb-minne, gäller det att hitta enhetsbeteckningen för din systemdisk.





5. Kolla namnet

Även om den vanligtvis heter C kanske fallet inte är så här. Om det finns en eller flera systemreserverade partitioner upptar de nämligen C och följande bokstäver i stället. För att ta reda på detta, skriv

dir c:

Om det står "C är Reserverad av systemet", försök med

dir d:

och så vidare tills du hittar den enhet som innehåller mapparna Program Files, Users och Windows.





6. Ge kommando

För att gå vidare skriver du:

d:

eller den bokstav du kom fram till. Skriv sedan följande kommandon, i tur och ordning:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /rebuildbcd

chkdsk /f /r /x





7. Installera om

Vänta medan disken kontrolleras och repareras. Om den är stor kan det ta tid. Om det står att kontrollen hittat fel och att de reparerats kan problemet vara löst. Ta ur usb-minnet och prova att starta.

Hjälpte inte detta är problemet stort. Prova proceduren igen, men sedan är det antagligen dags att installera Windows från början. Innan du ger dig på det, prova om det går att rädda viktiga filer med en räddningspinne, se avsnittet nedan.

För att göra en ominstallation finns två möjligheter, Windowspinnen eller en återställningsreparation. Det senare alternativet finns i alla fabrikstillverkade datorer och återställer datorn som den var när du köpte den – inga egna program och inga egna data.

Proceduren startas genom att en funktionstangent eller tangentkombination hålls ned medan datorn startar. Vilken tangent det handlar om brukar framgå av en text på skärmen. Några vanliga varianter finns i faktarutan här intill. Sedan är det bara att följa stegen och vänta.





8. Så gör du i Windows 10...

Alternativet är att starta datorn med usb-stickan igen. Välj språk som tidigare, men klicka sedan på Installera nu. Skriv inte in någon produktnyckel, utan klicka på Jag har ingen produktnyckel. Välj den operativsystemsversion du vill installera, Home eller Pro. Det måste vara samma som tidigare. Acceptera licensvillkoren och välj sedan alternativet Anpassad: Installera bara Windows (avancerat). Välj partition att installera på. Det ska vara den första (och största) som inte är reserverad av systemet. Sedan är det bara att köra och vänta på att installationen blir klar.

Om det går att få igång systemet finns det helt andra möjligheter till reparation och återställning inbyggda i Windows. Men när du inte ens kan starta Windows är du hänvisad till dessa bökigare metoder.





9. ... och äldre versioner

I Windows 8.1 (Windows 8 stöds inte längre av Microsoft) fungerar det väldigt likartat och även i Windows 7 finns ungefär motsvarande funktioner och möjligheter, men det ser mycket annorlunda ut.

Om du saknar en Windows 7-skiva att starta datorn med, men har en produktnyckel, kan du enkelt ladda ned en skivavbildning direkt från Microsoft. Det fungerar dock inte om du har en förinstallerad Windowsversion från datortillverkaren, eftersom dessa produktnycklar ser annorlunda ut.

Ett annat alternativ är att låna en skiva av någon som har en – det är helt lagligt om du har en giltig licens för Windows. Dessutom finns avbildningsfiler för alla Windowsversioner för nedladdning från Microsoft. Det är bara det att de är så väl dolda att de är nästan omöjliga att hitta.

Det kan du lösa med hjälp av ett inofficiellt nedladdningsverktyg. Gå till www.heidoc.net och klicka på Microsoft Windows and Office ISO Download Tool för att ladda ned det lilla gratisverktyget, som du sedan kan använda för att hämta det du behöver från Microsofts servrar.

Vanliga tangenter för fabriksåterställning

Acer. Alt + F10

Asus. F9

Dell/Alienware. F8

HP. F11

Lenovo. F11

MSI. F3

Samsung. F4

Sony. F10

Toshiba. 0