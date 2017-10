Det finns gott om poddar för vuxna, men nu startas även en podd för bebisar.

Det är Sveriges Radio som lanserar Bebisbodden, som vänder sig till barn mellan sex månader och två år. En skådespelare och musiker har under lång tid studerat små barn och använder sedan musik, ljud och prat i något som kan beskrivas som en pekbok av ljud.

Du kan lyssna via Sveriges Radios sajt, eller via program och appar som Itunes eller Acast. Läs mer om hur i den här artikeln.

Lyssna på Bebispodden här!