Förutom de utpräglade surfplattorna är det de så kallade hybrid-datorerna, även kallade 2-i-1, som utnyttjar tekniken bäst. De är inte bara vanliga laptop-datorer för traditionellt jobbande, utan kan ställas om helt för att fungera som surfplattor. Du viker skärmen ett helt varv bakåt, så att skärm och tangentbord hamnar på utsidan. Då inaktiveras tangentbordet och Windows går in i surfplatteläge med större startmeny och helskärmsappar.

Sedan Windows 8 med de första Surface-modellerna kom har pekskärm varit en central del av Windows-upplevelsen. Den här typen av allt-i-ett-pc har visserligen funnits sedan Windows XP-, men på bärbara datorer är det just tillsammans med utvecklingen av senaste generationerna av Windows som vi sett den trenden.

Hit räknar vi inte plattor som Microsoft Surface. De vilar inte på tangentbordsbasen, och går därmed inte att till exempel jobba med på ett praktiskt sätt med datorn uppfälld i knät. Men kanske borde vi göra det i framtiden? De har blivit allt vanligare, och fler och fler tillverkare erbjuder numera sådana modeller.

Mindre variation än förr

Bland dockningsbara surfplattor har vi tidigare sett stor variation på formaten, från små tiotummare som blir till Netbook-liknande varianter när de dockas, till stora modeller som i dockat läge känns som vilken bärbar pc som helst. Så verkar inte längre vara fallet, de flesta större modeller har fallit ur tillverkarnas sortiment och kvar är tiotumsformatet.

I det här testet har vi tagit in de bästa 2-i-1-modellerna från vardera tillverkare just nu, med ett pristak på 10 000 kronor. Vi gav tillverkarna möjlighet att bidra med två enheter, en vikbar notebook och en dockningsbar surfplatta. De allra flesta av de vi fick in påminde om varandra till formatet. De handlade om vikbara notebooks med 13,3 till 14 tums skärm i full hd-upplösning (1920x1080 bildpunkter), en vikt på ungefär ett och ett halvt kilo, och Intel Core i5-processorer som ger dem ganska så genomsnittliga notebookprestanda.

Faktum är att utbudet av dockningsbara plattor har gått ner rejält, och vi fick bara in en enda sådan att testa. Därför fokuserar testet på de vikbara modellerna, och mer på deras egenskaper som notebooks, då det är så som de primärt används.

En dockningsbar modell kan du använda precis som vilket surfplatta som helst. Och det är just det den i första hand är.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi bad samtliga tillverkare som enligt Prisjakt säljer bärbara datorer i 2-i-1-format eller Windows-surfplattor med medföljande tangentbordsdocka att ställa upp med sina bästa modeller under 10 000 kronor i vardera kategori. Av sju tillfrågade var det fyra (Acer, Asus, HP och Lenovo) som kunde leverera vikbara notebooks och en (Lenovo) som hade en aktuell dockningsbar platta att skicka. Därefter kompletterade vi startfältet med en privat lånad Dell-dator som också matchade våra kriterier.

Datorerna testades efter systemåterställning och uppdatering med senaste Windows-uppdateringarna. Prestanda mättes med Cinebench 11.5, HD Tune Pro samt Imtec Battery Mark 1.1, samt bedömdes manuellt med dokumenthantering i Microsoft Word, Microsoft Powerpoint och Adobe Reader, webbnavigering med Edge och Chrome, videoströmning via Netflix och Youtube, samt fotoredigering i Adobe Photoshop Elements. Batteritid är mätt dels med maximal ljusstyrka och full belastning av processor och aktiv wifi-trafik, samt med ljus dämpat till 20 procent och minimal processorbelastning i flygplansläge.