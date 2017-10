Adblock Plus, ett omåttligt populärt tillägg för att blockera störande annonser på hemsidor, fick kortvarig konkurrens när ett bluffprogram med samma namn lyckades ta sig in på Chrome Web Store. Totalt ska 37 000 användare ha hunnit ladda ned "fel" Adblock Plus. Tilltaget upptäcktes av säkerhetsexperten Swift on Security, som i flera tweets synliggjorde Googles säkerhetsmiss.

Google allows 37,000 Chrome users to be tricked with a fake extension by fraudulent developer who clones popular name and spams keywords. pic.twitter.com/ZtY5WpSgLt — SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) October 9, 2017