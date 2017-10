Google Wifi kontrolleras via en dedikerad mobilapp där du sköter all konfiguration, ställer in familjescheman för nätanvändning, väljer prioriterade enheter och mycket mer. Google Wifi nyttjar även en nätverksassistent som leder bort nättrafik från överbelastade wifi-kanaler i hemmet och växlar sömlöst mellan 2,4 ghz- och 5 ghz-banden.

Tillverkare som Asus, Netgear, Devolo och TP-Link har redan fått ut sina meshprodukter i Sverige, så på våra breddgrader är Google förhållandevis sena på bollen. Prismässigt placerar sig Googles meshnätverk någonstans i mitten av konkurrensen. Vi håller redan på att testa Google Wifi för fullt och räknar med att kunna publicera ett utförligt test senare i veckan.