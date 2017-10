Hashtagg (på engelska hash tag), eller brädgård, staket och fyrkantstagg som den också kallas, är namnet på symbolen # som i dag används väldigt ofta på nätet, och i synnerhet i sociala medier för att understryka, eller kategorisera inlägg. Men det finns fler användningsområden, eftersom...

Redan på 1970-talet användes hashtaggen inom C-programmering. Och går vi ännu längre tillbaka i tiden så hittas tecknet i det första telegrafalfabetet från 1870, där det kallas pundtecken och användes i USA (i Storbritannien användes £). Men tecknet började inte heller där. Flera hundra år innan det användes tecknet inom musik. Men det går inte att blunda för att det är Twitter som gjort tecknet superhett i dag.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?