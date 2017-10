Ett säkerhetshål har upptäckts i alla wifi-nätverk som använder sig av wpa2, vilket i princip innebär alla trådlösa enheter och nätverk. Hålet som fått namnet Krack kan låta andra personer se all datatrafik som går via en router och även föra in skadlig kod. Den goda nyheten är att om du har en dator som kör Windows är den redan säker. Förutsatt att du har på automatiska uppdateringar, i alla fall. Annars är det hög tid att uppdatera så snart som möjligt.

