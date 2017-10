Allt fler väljer att gå över till ett abonnemang till sin telefon, men det finns tillfällen när ett kontantkort är att föredra!. Kanske har du en telefon som du inte använder varje månad, eller så har du kanske en familjemedlem som mer eller mindre bara behöver en fungerande mobil utifall att. Vi har kartlagt de billigaste alternativen från de olika operatörerna och vad de erbjuder.

Missa inte! Stor jämförelse av alla operatörer: Här är bästa abonnemanget för dig

Är billigast alltid bäst?

Nej, självklart är billigast inte alltid det bästa, det finns alltid mycket mer än pris som spelar in. Kundtjänsten och täckning kan exempelvis vara viktiga faktorer. I just den här artikeln har vi enbart kartlagt hur de olika operatörerna prismässigt står sig mot varandra. Om du vill ha bättre koll på hur täckningen ser ut där just du bor bör du alltid rådfråga operatören i fråga, alternativt gå in på Post- och telestyrelsens hemsida.

Läs även: Stort test – här är bästa mobilen just nu

Post- och telestyrelsen samlar in information om hur täckningen ser ut runt om i landet och klagomål till de olika operatörerna.

Operatörer med egna nät

Telia

Telias abonnemang utgår, om inte annat framgår, efter 31 dagar. Efter den tiden eller när din pott tar slut kostar samtal 99 öre i minuten, plus 1,99 kronor i öppningskostnad.

Läs mer om Telias kontantkort här.

Ladda enkel

Telias minsta kontantkort kan laddas på med en pott på mellan 50 och 300 kronor. Den potten används till samtal, meddelanden och surf. Öppningskostaden för ett samtal är 99 öre och sedan kostar samtalet 69 öre per minut. Sms kostar 69 öre styck och 1 mb surf kostar 10 kronor.

Ladda fastpris

Kontantkortet för dig som vill ta ett steg närmare abonnemang. Här ingår 100 minuter samtal och obegränsat med sms. Kontantkortet kostar mellan 99 och 149 kronor och beroende på belopp ingår 0,5-5 gb surf.

Ladda surf

Självklart kan du köpa med ett kontantkort enbart med surf. Det här kan antingen användas självt för den som är ointresserad av samtal och sms, eller komplettera ditt redan existerande kontantkort. Du kan antingen välja mellan att ladda 0,5-2 gb surf i en månad, det kostar 49-149 kronor. Du kan också ladda upp din surfpott för ett halvår framåt. Det kostar mellan 299-399 kronor och ger dig 6-12 gb surf att fördela under kommande sex månader.

Ladda årskort

Här kan du välja att ladda på med sms, Spotify och surf eller säkerhet. 5 000 sms i ett år kostar 499 kronor. 24 gb surf och ett års Spotify Premium kostar 1 299 kronor. Att köpa antivirus, stöldskydd och Telias egen tjänst Mina trygga nummer, som möjliggör att alltid kunna ringa två utvalda nummer, kostar 299 kronor för ett år.

Semestervecka

Ska du ut och resa? För 299 kronor får du 1 gb surf, 1 000 samtalsminuter och 1 000 sms/mms i följande länder: Australien, Färöarna, Israel, Kanada, Malaysia, Puerto Rico, Ryssland, Schweiz, Turkiet, Thailand och USA

Telenor

Telenors kontantkort gäller om inte annat framgår i 31 dagar från och med att du laddar det. Du kan även ladda ditt kontantkort via Telenors app Telenor Ladda.