Det finns i dag en rad företag som erbjuder onlinebackup som abonnemangstjänster. Du betalar en summa per månad eller år (ofta med rabatt för längre perioder). Men skillnaderna mellan olika tjänster är stora. Hur mycket data får du lagra? Ingår backup av externa hårddiskar? Vad kostar det? Hur snabbt går det? Förutom kvaliteten på själva tjänsten är det viktigt att backupprogrammet är enkelt och smidigt att använda.

I de flesta fall kan du installera backupprogrammet, logga in på ditt konto och snabbt klicka dig igenom introduktionen för att låta programmet göra en standardbackup av alla dina personliga filer. Vissa program exkluderar en del filtyper, eller filer större än en viss storlek. Med ett undantag kan alla tjänster byta till att enbart kopiera de filer och mappar du väljer istället för det vanliga ”allt utom några utvalda”.

Vi har testat sju tjänster. Tre av dessa – Backblaze, Carbonite och SOS Online Backup – är helt renodlade backuptjänster. Acronis True Image kan även köpas som fristående backupprogram men har ett abonnemang med onlinelagring. Idrive och Opendrive fungerar både som onlinebackup och kan användas som mer allmän molnlagring liknande Dropbox och Onedrive. Arq sticker ut från resten då du köper det och sedan ansluter det till valfri molnlagringstjänst, vilket gör att hastighet och pris varierar.

Samtliga testade tjänster har versioner för både Windows och Mac.

Så gjorde vi testet

Vi har installerat den senaste versionen för Windows i Windows 10 uppdaterad till Fall Creators Update. Vi har sedan testat varje tjänst med en testmapp innehållandes textfiler, pdf-dokument, bilder och en lite större video. För att kunna utföra testet hyfsat snabbt låg testmappen på totalt 300 megabyte med omkring 2 200 filer. Vi har först mätt upp hastigheten på ursprungliga uppladdningen och har sedan testat att återställa till en testmapp.

Vid uppladdning var testdatorn ansluten till ett nätverk med omkring 200 megabit per sekund uppladdningshastighet, och vid nerladdning låg den uppmätta hastigheteten (via speedtest.net) på drygt 50 megabit per sekund. Ingen av de testade tjänsterna nådde i närheten av nätverkets maxhastighet.