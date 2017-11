SVAR. Om det bara är mejlen från Facebook som du irriterar dig på så kan du logga in som vanligt på Facebook och klicka på pilen högst upp till höger. Välj Inställningar, Aviseringar, E-post. Under rubriken Vad du får kan du välja Bara aviseringar om ditt konto, säkerhet och sekretess. Då slipper du mejl varje gång något händer på Facebook.

Du kan också välja Stäng av under rubrikerna Inställningar för livevideo och Erbjudandeinställningar.

Martin Appel, PC för Alla

Du väljer själv vilken mejl du ska få från Facebook