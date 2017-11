Gränssnittet har samma upplägg som tidigare. Vid första start möts vi av en pedagogisk och detaljerad steg-för-steg-guide för hur man inte bara ställer in en smartphone utan också hur man använder den. Den som är total nybörjare kan till exempel öva på att använda pekskärm.

Larmknappen kan programmeras att ge ifrån sig en högljudd signal samt ringa upp en serie förinställda telefonnummer. Eller så ställer du in så den aktiverar larmfunktionen i Doro Connect & Care, en mer avancerad onlinetjänst för att hålla kontakten med utvalda stödpersoner, inte bara i nödsituationer.

Bakstycket är löstagbart och under luckan hittar vi plats för sim-kort och mikro sd-kort. Här sitter också dess batteri, som till en början ser ut att vara löstagbart, men det visar sig att det är fast monterat och inte tänkt att du ska lossa själv, vilket är en liten besvikelse. På baksidan hittar vi en millimetertjock upphöjning med kameralins och Doros specialknapp för larmfunktion.

Till det yttre är Doro 8040 lite tjock men mycket bekväm att hålla i, med en mix av aluminium och plast med hög kvalitetskänsla. Telefonen har precis som föregångaren tre fysiska navigeringsknappar under skärmen, vilket är något vi verkligen uppskattar. På/av-knappen är placerad lite märkligt i telefonens överkant. Vi gissar på att det kan vara för att minimera risken att komma åt den av misstag när du ska kontrollera volymen.

Kameran har blivit uppgraderad, och här sitter nu en 8-megapixelsensor baktill och en 2-megapixlare fram. Framförallt selfie-kameran är ett rejält lyft från föregångarens usla vga-upplösta historia (640x480 pixlar, eller 0,3 megapixel). Nu kan du ringa Skype-samtal utan att skämmas. Precis som i Doro 8030 är mikrofonerna här överraskande bra, vilket är ett plus för just videosamtal och videoinspelning. Ingen av kamerorna är direkt fantastisk, och vi får en hel del brus och blaskig färgåtergivning vid fotografering, men det är å andra sidan inte ovanligt med lite billigare mobiler.

En kul detalj med Doro 8040 och också med föregångaren är att den har ett gäng ytkontakter på sidan som används för att just ladda batteriet när man ställer den i en medföljande docka. Då funkar telefonen också som en stor och tydlig klocka på bordet.

Men bara nästan, en del av budgeten är lagd på implementeringen av Doros specialfunktioner, vilket gör att den ligger lite efter konkurrenterna i samma prisklass eller strax under, som till exempel Nokia 5 eller Samsung Galaxy A3 . Vi pratar en 20-30 procent, vilket inte är någon monumental skillnad, men märkbar ibland. Skillnaden vid vardaglig användning blir inte så stor när det gäller användarupplevelsen. Doro 8040 har så att säga kommit över tröskeln för vad som känns acceptabelt som lägstanivå.

Väl igång består gränssnittet av fyra genvägar till dina vanligaste appar och sedan Doros fasta menysystem som inte visar appar utan funktioner. ”Ringa” ger oss en meny där vi får välja mellan att söka upp ett en kontakt, slå ett nummer eller kolla röstbrevlådan. Under ”Visa” får vi valet att visa bland annat meddelanden, bildgalleri, ”något på internet” som tar oss till en webbläsare, kalender och väderprognos. Under knappen ”Skicka” kan vi skriva ett sms, ett mejl, dela en bild eller en kontakt, och så vidare.

Det här fortsätter sedan med en handfull kategorier till – ”sök”, ”fota”, ”lyssna”, ”upptäck”. En del funktioner dyker upp under flera flikar, och en del begriper vi inte riktigt varför de ligger där de ligger. När vi lägger till Vi har samma problem med detta som vi hade i Doro 8030. Om du inte tänker som den som designat gränssnittet är det väldigt lätt att gå vilse. Nya appar vi installeras sorteras in under dessa olika kategorier automatiskt... ibland. Och ibland inte. Alla appar går att nå från en vanlig app-meny också, men den ligger då ett par extra svep bort.

Doro 8040 i guidat "Enkelt läge" till vänster och vanligt, friare "Standaläge" till höger. Välj själv vad som passar sig.

…eller traditionellt Android med tydlig design

Det här är alltså det ”enkla” läget som telefonen kommer med som standard. Sedan kan du faktiskt välja ett mer normalt upplägg för Android-startskärm med fritt placerade ikoner och widgets. Det minns vi inte att vi kunde göra i Doro 8030. Kanske har Doro fattat att det finns de som vill kunna dra nytta av Doros smarta funktioner som larm och hörslinga, men som faktiskt har bättre smartphonevana.

Även då får vi stora och extra tydliga ikoner och en hel del extra vägledning i inställningsmenyer och Doros egna appar. Det är lite bökigt att hitta valet att byta till detta gränssnitt (och det faktum att det kallas "standard" är det förenklade guide-gränssnittet är standardvalet för det inte mindre förvirrat), men den som vill ha det är också tillräckligt teknikvan för att det inte ska vara något problem.

En annan smart funktion heter My Doro Manager och är en koppling till din dator, så att du kan göra inställningar, säkerhetskopiera, dela foton och film och även sköta spårning och låsning av en borttappad mobil. Det borde fler mobiler definitivt ha.

Vilket läge du än väljer så får du extra tydlig appmeny och pedagogisk inställningsmeny.

Omdöme

Doro har här taget det vi gillade bäst med Doro 8030 och en tidigare modell vi testat, Liberto 820, och kombinerat dem i en och samma mobil, samt dragit upp prestanda och skärmkvalitet från underkänd till godkänd. Till en början verkar den lika låst som föregångaren, men det visar sig att systemet blivit lite öppnare även för mer teknikvana seniorer. Vore det inte för sådant som larmet, hörslingestöd, och en handfull andra mervärden hade den varit riktigt bra… för ca 1 500 kr. Är den extra funktionaliteten värd en tusenlapp till för dig så är Doro 8040 definitivt ett bra köp.

Fakta Doro 8040

Tillverkare: Doro

Funktion: Smartphone

Systemkrets: Mediatek MT6738

Processor: Cortex A53, 1,5 GHz quad core

Grafik: Mali-T860 MP2

Minne: 2 GB

Lagring: 16 GB, plats för mikro sd

Bildskärm: 5 tum ips, 720x1280 bildpunkter (294 ppt)

Kameror: 8 megapixel med led bak, 2 megapixel fram

Anslutningar: Mikro usb 2.0, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g (cat 4), 802.11a/b/g/n, bluetooth 4.0, a-gps

Operativsystem: Android 7

Övrigt: Trygghetslarm, laddningsdocka, stöd för hörslinga

Batteritid: 5h 35min webbvideo (wi-fi), ca 7h 10 blandad användning (4g), ca 20h samtal (3g)

Storlek: 14,8 x 7 x 1-1,15 cm

Vikt: 162 gram

Pris: 2 495 kr hos CDON.

Prestanda

Antutu Benchmark 6: 35 888 poäng

Geekbench 4: 1 734 poäng

3dmark Ice Storm Unlimited: 6 601 poäng

Godkända prestanda

Många smarta extrafunktioner

Utmärkt ergonomi

Bra bildskärm

Bra ljud för samtal

Trista högtalare för media

Fortfarande halvdan kamera

Kort batteritid