Fakturering handlar om att ta betalt för dina tjänster och är alltså helt grundläggande för att kunna jobba som frilans eller konsult. Men det handlar inte bara om att få en kund att föra över pengar till ditt bankkonto när du har utfört en tjänst, utan också om att ekonomiska utbyten ska registreras korrekt för både bokföring och deklaration. Det är viktigt och låter komplicerat, men det är faktiskt inte så svårt.

Olika alternativ

Det finns i princip tre sätt du kan hantera försäljning av tjänster. Som egenföretagare (registrerad för f-skatt eller fa-skatt), via egenanställning, och som hobbyverksamhet. Det sista alternativet gäller de som har ett vanligt jobb men börjar utföra någon tjänst eller sälja något vid sidan om. Läs mer om hobbyverksamhet på skatteverket.se.

Egenanställningar via olika företag har seglat upp som en stor marknad de senaste åren. Företag som Frilans Finans, Cool Company och Firmify erbjuder en tjänst där du fakturerar via företaget och slipper ta hand om allt administrativt, mot en avgift i storleksordningen 3-6 procent av det fakturerade beloppet. Du räknas som anställd av företaget under den period fakturan avser, och du täcks oftast av en försäkring.

Det blir alltså enklare, men det är inte bara fördelar. Förutom att du betalar avgiften till egenanställningsföretaget finns det betydligt mindre utrymme för skatteplanering och färre avdrag du kan göra. Du kan till exempel inte dra av för kontor i hemmet och inköp av dator och maskiner.