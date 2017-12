3. Fyll i den verifikationskod du får via sms om detta inte sker automatiskt. Ange det namn du vill att andra användare ska kunna se och tryck påSlutför. Välj också om du vill att Signal ska vara din standardapp för sms eller inte.

4. För att skapa ett meddelande klickar du på pennan längst ned till höger och skriver ett meddelande. Tryck på den blå knappen för att skicka iväg det. Som du ser kan du även använda gemet för att bifoga filer eller mikrofonen för att skicka ett röstmeddelande. För att ringa röstsamtal använder du telefonluren uppe till höger.

5. Skaffa datorversionen genom att surfa tillwww.signal.org, klicka påDesktop och väljaSignal for Windows. Spara programmet på Skrivbordet, dubbelklicka och väljSet up as new install– om du inte föredrar att köra det som ett Chrometillägg.

6. För bekräfta att du har Signal på mobilen visas en qr-kod på datorskärmen, och den måste du skanna med Signal-appen. Det gör du genom att öppna appen och väljainställningar,Länkade enheter. Tryck på plus-tecknet och bekräfta medLänka enhet.

7. När det här är klart har du Signal både på mobilen och datorn, och kan börja chatta säkert med andra personer som också använder tjänsten

Användare som vill chatta krypterat kan ladda ned Signal Desktop här.