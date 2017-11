Vill du koppla in fler kameror till ditt system kan du lägga till dem via dropdown-menyn i övre vänstra hörnet. Klicka bara på add camera… och lägg till de kameror du anslutet till Motioneye. Det är möjligt att koppla flera kameror till en och samma Raspberry Pi, men vi rekommenderar att du - i den mån det är möjligt - använder en Raspberry Pi för varje kamera du sätter upp. Annars kommer det att ha stor påverkan på prestandan och videokvalitet.

När du startar din Raspberry Pi kommer du efter några minuter att se en ip-adress som knappar in i url-fältet i en webbläsare på en dator. Adressen tar dig till användargränssnitt i Motion Eye. Notera att om du inte har en extra monitor att koppla din Raspberry Pi till kan du logga in på din routers användargränssnitt och använda ip-adressen till Raspberry Pi istället.

Motion Eye är förinställt att påbörja inspelning om kameran upptäcker rörelser. Det går dock ändra så att kameran spelar in kontinuerligt. Detta gör du under Movies-fliken. Där kan du också reglera längden på inspelningarna. Vill du till exempel att kameran spelar in klipp på max tio sekunder anger du det. Slutligen kan du även ange hur länge du vill att systemet sparar de inspelade videofilerna.

Inställningar för bildkvalitet hittar du under Video Device-fliken. Bland annat kan du ställa in antalet bilder per sekund och upplösning. Prova lite olika inställningar för att hitta balansen som passar dig bäst. Vi kör på 30 bilder per sekund och upplösningen 800x400. Om du prioriterar hög bildkvalitet kan du ange att systemet ska ta stillbilder under Still images-fliken.

Om du vet att du kommer att spela in mycket och samtidigt vill ha hög bilddvalité rekommenderar vi starkt att du ansluter ett externt minne till din Raspberry Pi. Under File Storage-fliken kan du ange sökvägen till detta minne. Här kan du även välja om du vill ladda upp dina mediafiler till externa tjänster som Google Drive, Dropbox eller till en ftp-server.

Anslut till Motion Eye utanför ditt nätverk

Standardinställningen i Motion Eye gör att du bara kan se dina kamerasändningar när du är uppkopplad mot ditt hemmanätverk. Om du vill ha åtkomst via vanliga webben behöver du göra en ”port forwarding” i dina routerinställningar. Hur du gör det varierar beroende på vilken router du använder. Ta en titt i din manual eller gör en sökning på Google. Generellt handlar det om att definiera en port du kan använda tillsammans med ip-adressen i Raspberry Po. För att komma åt Motion Eye anger du din externa ip-adress (du hittar den enkelt genom en snabb Google-sökning) följt av ditt definierade portnummer i url-fältet. Om du exempelvis använder port 80 ska du skriva xx.xx.xx.x:80.

Sist men inte minst är det förstås trevligt att få meddelande när ditt kamerasystem spelat in nytt material. Du kan välja att få olika typer av notiser, både på e-mail och webhook-notiser, under Motion Notification-fliken.

Förhoppningsvis har du nu kommit igång och fått en bra överblick av ditt system. Lycka till med bygget!

