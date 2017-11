Radiostationen Mix Megapol har lämnat in anmälningar till både polisen och Post- och Telestyrelsen efter att en piratradiosändare störde ut kanalens sändningar i Malmö och spelade propaganda för terrorgruppen IS, skriver bland annat 24Malmö.

Efter låtar av Ed Sheeran och Carly Rae Jepsen, bland de mest oförargliga låtar som kan tänkas, hördes vid 8:30-tiden på fredagen plötsligt låten ”For the sake of Allah” som används av IS för att rekrytera nya terrorister. Många lyssnare kände igen propagandan och ringde upp kanalen.