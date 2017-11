Chefen för FCC, den amerikanska federala myndigheten för etermedier i USA, Ajit Pai, meddelade under tisdagen att myndigheten nu tänker ta bort de nätneutralitetslagar som infördes under Obama-administrationen. Det rapporterar The New York Times.

Missa inte: Därför protesterar internet-jättarna

Nätneutralitet är principen att all data på internet ska behandlas likvärdigt, snarare än att internetleverantörerna kan bestämma vilken data som ska prioriteras. Svag nätneutralitet kan exempelvis leda till att internetleverantörer kan erbjuda olika hastigheter på internet, beroende på vilka tjänster som används, eller blockera oönskade sidor.