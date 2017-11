(Varning - videon har många starka blinkande färger och bör helst ses i upplösning 1440p eller 2160p)

Popgruppen Ok Go har aldrig gjort det lätt för sig när det kommer till bandets superambitiösa musikvideos. Från att ha tagit världen med storm genom att dansa på löpband i Here It Goes Again, framfört en hel låt med en bilfärd i Needing & Getting och gjort en musikvideo i nollgravitation med Upside Down & Inside Out har gruppen nu genomfört vad som måste varit deras svåraste projekt hittills, dansa med 567 printers i Obsession.