Näthandeln har skapat nya möjligheter att skräddarsy prylar. Du kan själv välja färg och storlek på det du beställer – och det går också att lägga in egna texter och bilder.

Resultatet blir en pryl som kan bli helt unik, vilket förstås kan vara extra lockande så här i juletid.

Däremot är det förstås viktigt att tänka hålla koll på leveranstiden. Skräddarsydda prylar tar som regel längre tid att få levererade.

Personliga sandaler på stranden

Många åker utomlands under vintern, och för den som vill ha ett par unika sandaler går detta att beställa hos Flip Sidez. Du kan exempelvis välja att skriva ditt namn i relief på undersidan av sulan – för att på så sätt göra personliga avtryck i sanden.

www.flipsidez.com

Mer än bara skjortor

Det finns gott nätbutiker för skräddarsydda skjortor. Fyll bara i dina mått och önskemål så sys skjortan upp för dig och levereras hem i brevlådan. Det här kan du exempelvis göra hos Tailor Store, som förutom skjortor även säljer skräddarsydda kostymer, byxor och pikétröjor

www.tailorstore.se

Bygg din egen elcykel

Elcyklar är heta och den svenska cykeltillverkaren Monark har just lanserat en tjänst där du kan designa din cykel själv. Via tjänsten Elcykelstudion bestämmer du själv hur den ska se ut. Välj utseende på olika komponenter så att du får en cykel som passar just dig. Knappa 20 000 kronor går en personlig elcykel på.

Vill du inte ha en elcykel kan du även skräddarsy vanliga cyklar på konkurrenten Bikeids sajt.

www.monark.se/elcykelstudion

www.bikeid.se

Guide: Så bygger du en egen elcykel med ett elcykel-kit

Glasögon med din design