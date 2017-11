Fejkade tävlingar, bank-id-bedragare, skadliga meddelanden och påhittade produkter. År 2017 kan nätet upplevas som ett enda ormbo med fällor som kan vara både tidsödande och kostsamma att ta sig ur. Om du ramlar i, vill säga.

Vi på PC för Alla blir kontaktade flera gånger i veckan med tips på bluffar och bedrägerier som vi borde varna våra läsare för, och vill först och främst tacka alla som hör av sig till oss. Att hålla sig informerad om aktuella intrång, nätbluffar och annat digitalt otyg är det bästa sättet att klara sig undan.

Därför går vi nu ut med nyttig information om de mest spridda av nätskojarnas hyss. Läs vidare och sprid sedan informationen till dina vänner, så kan du klappa dig själv på axeln för att du är med och gör internet bättre. Artikeln kommer att uppdateras kontinuerligt när vi får nys om nya bluffar och bedrägerier.

1: "Banken" eller annan viktig myndighet/tjänst ringer och ber dig signera med bank-id

För ett par veckor sedan skrev vi om Jenny, som blivit av med alla sina besparingar efter att ha gått i bank-id-bedragarnas fälla. De sade sig ringa från Nordea i ett viktigt ärende – "någon gör av med dina pengar i Polen" – och bad henne signera med bank-id så att de skulle kunna skydda hennes pengar. Kvinnan i andra änden lät trygg och förtroendeingivande, men det slutade med att hon tog alla Jennys sparpengar. Nordea tog i det här fallet inget ansvar för de försvunna pengarna (Jenny hade släppt in bedragarna själv) och hon fick ingen ersättning för det inträffade.

Så går det till: I form av ett välkrypterat, digitalt certifikat är bank-id som tjänst i grunden säker. Problemet är att bedragarna snarare spelar på dina rädslor och farhågor för att komma åt känsliga uppgifter. Något som dock saknas är geografiska begränsningar: Om någon på andra sidan stan skrivit in ditt personnummer på exempelvis Nordeas inloggningssida – och får dig att skriva in säkerhetskoden för bank-id – kommer personen att loggas in i din bank när du trycker "OK".

Så skyddar du dig: Signera aldrig något via bank-id om det inte sker på ditt eget initiativ. Banker ringer i stort sett aldrig upp dig och begär att du utför den här typen av handling. Är du osäker på intentionen – be att få ringa upp och kontrollera att uppringaren är den hen utger sig för att vara. Var alltid noga med att kontrollera vilken tjänst du signerar mot när du använder bank-id såväl på dosa som i mobilen.

2: Spontana Youtube-länkar från kontakter på Messenger

Den här typen av meddelanden ska du inte klicka på. Informera i stället din vän och be denne vidta åtgärder för att säkra sitt Facebook-konto.

Den här klassikern har tagit sig flera uttryck under året. I grund och botten rör det sig om till synes oskyldiga meddelanden från vänner och bekanta på Facebook, som ser ut att innehålla en länk till Youtube och uppmanar dig att klicka på den.

"Anders video", "titta det är du" eller "OMG!" kan det stå – ibland på svenska och ibland på engelska. Några som klickat på länken har hamnat på en falsk Youtube-sida och lockats installera en skadlig Flashspelare eller ett insticksprogram som fyllt datorn eller webbläsaren med skräpinnehåll. Andra har förlorat kontrollen över hela (eller delar av) Facebook-kontot.

Så går det till: Först kom meddelandena bara på engelska, men nu har vi även sett svenska varianter. Den som går i fällan riskerar att ofrivilligt sprida meddelandet vidare till personer i kontaktlistan, vilket gör skadan svårare att begränsa. Vi har kontaktats av flera drabbade som förlorat åtkomst till sitt Facebook-konto på det här sättet, och sedan tvingas gå igenom en lång process för att återta makten över det. Bluffens exakta tekniska natur vet vi dessvärre mindre om, men det verkar röra sig om klassiskt nätfiskeri. Sverige har drabbats särskilt hårt.

Så skyddar du dig: Även om det kan vara lockande att klicka på länken så bör du stanna upp och fråga personen om det verkligen var hen som skickade den. Om svaret är nej kan du rekommendera den drabbade att byta lösenord på Facebook, köra en virusskanning av sin dator och vidta ytterligare åtgärder för att säkra upp sitt Facebook-konto. Hit hör saker som tvåstegsverifiering, betrodda vänner och utloggning av samtliga aktiva sessioner (men se till att byta lösenord först.)

3: Tveksamma teknikprodukter som inte kommer fram eller håller vad de lovar

Vi har tagit emot ett flertal tips angående produkterna TV Fox och TV Frog. Dessa säger sig ge tillgång till smart tv-funktioner eller ett massivt utbud av tidigare otillgängliga tv-kanaler så fort du fått hem produkten. Om just detta stämmer vet vi inte – däremot har vi blivit varse flera lagda beställningar som aldrig dykt upp hos kunden. Som grädde på moset använder sig företaget av extremt ljusskygg marknadsföring i form av fejkade kundrecensioner, kompletta med stulna Facebooknamn och bilder.