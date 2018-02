2. Första gången du startar appen måste du ge den tillåtelse till att komma åt uppgifter på din telefon. Du kan också få en fråga om att ge appen åtkomst till användningsdata. Det här gör du genom att klicka på Datally och välja Tillåt användningsspårning. Du får också välja om du vill dela information med Google.

3. Du måste också ställa in funktionen för att spara data genom att klicka på Set up Data Saver, välja Allow connection request och klicka på OK. Du kan du slå på och av funktionen genom att klicka på hänglåset.

4. För att se hur mycket data du förbrukar klickar du på Manage data. Här visas både när du har förbrukat data och vilka appar som förbrukar mest.

5. Det bästa sättet är förstås att spara är förstås att använda wifi, och genom att klicka på Find Wi-Fi visas alla tillgängliga nätverk i din närhet.