Bärbara datorer finns i många olika utföranden. Du kan välja tunna lättviktare som passar bäst för Office eller stora datorer med extra bra skärm och högtalare som funkar som bärbar bio. Det finns också superbilliga surfdatorer och maxade bjässar för krävande jobb eller spel.

Men en bärbar speldator anpassad bara för vissa sorters spel? Så nischade laptops har vi inte sett förut.

Don efter person

Just nischade bärbara satsar Asus nu på. På IFA-mässan i Berlin kollade vi in datorerna ROG Strix Hero Edition och ROG Strix Scar Edition. Den första är anpassad för moba-spel (multiplayer online battle arena) som Dota2 och League of Legends. Den andra ska vara anpassad för Battlefield, Overwatch och andra så kallade förstapersonsskjutare (fps).

Vad innebär då detta? Givetvis är ingen av dem oanvändbar för andra typer av spel (eller för den delen vardagssurf, Facebook och Excel). Men de har en del design- och funktionsval som skiljer dem åt.

Skärmlocket är i snyggt borstad metall och fritt från lysande dioder och annat som brukar vara vanligt i speldatorer.

Nu kommer Scar till Sverige. Den modell vi har testat här heter strikt sett inte "Scar Edition". Då ska den också ha en egen design med lite annan stil i skalet. Men rent tekniskt är det här i princip samma dator, fast till vad som verkar vara ett aningen lägre pris – och även denna säljs just som en speldator just för fps. Och vi tycker dessutom att den är lite snyggare än en "riktig" Scar.

Till det yttre är det en typisk gamerdator, med lite kantig design och bastant vikt. Det är ingen tjock bjässe, det är det bara ett fåtal extrema byggen som är numera. För att vara 17-tummare får den väl godkänt vad gäller vikten. Kombinationen av svart plast och mörka borstade metallytor ger en överlag hög kvalitetskänsla.

Prestandamässigt är det här en bra men inte extrem gaming-dator. Den har snabb fyrkärnig Core i7-processor ur sjunde generationen, 16 GB snabba ddr4-minnen och hyfsat men inte extremt kraftfull Geforce GTX1060-grafik. Med en 512 GB ssd finns det gott om plats för installerade spel. Ssd:n är tyvärr inte av riktigt snabb pci express-typ, så vi får nöja oss med ”vanliga” laddtider på ungefär 300 MB/s.

Stor, snabb skärm

Det mesta uppenbara med datorn är att den har en extra stor skärm på 17-tum. Upplösningen är på 1920x1080 bildpunkter, så den är främst byggd för hög bildfrekvens, men kan se lite pixlig ut för annat än just spel. Skärmen är en ahva-panel, vilket innebär vissa färgskiftningar i sidled och inte direkt fantastisk kontrast i mörka partier. Annars gör den bra ifrån sig, med jämna tydliga färger och upp till srgb-färgomfång.

I programmet Gaming Center kan du växla mellan olika skärminställningar, och också komma åt ett gäng andra saker som fläkt och inställning för en handfull knappar.

Fokuset på frekvens märks också på att panelen har 120 Hz uppdateringsfrekvens och låga 5 millisekunder i svarstid. Det gör responsen i spel utmärkt rapp, så länge grafikkortet hänger med. Med ett GTX1060-kort får vi för det mesta minst 60 bilder per sekund, och ofta mer. Utan g-sync upplever vi lite så kallad screen tearing i spel, men inte så mycket som vi hade befarat. Det hade dock varit pricken över i.

Skärmpanel med hög frekvens är något vi för övrigt kan rekommendera även för andra saker än spel. Att bläddra i dokument och på långa webbsidor blir en mycket snyggare och jämnare upplevelse, och även Windows-gränssnittet känns mer responsivt att göra så enkla saker som flytta runt fönster i.

Färgglatt tangentbord

I det väl disponerade tangentbordet är w, a, s och d tydligt markerade. En ganska liten och obetydlig sak kanske, men bra för just fps-spel (och en del andra). Tangentbordet har också rgb-bakbelysning, och kan ställas in med separat färg i fyra zoner. Återigen kanske inte så nödvändigt, men ska det vara gamingdator så ska det.

Mer intressant är att den har riktigt trevligt utformade knappar med lite högre slaghöjd än vad bärbara brukar ha, trevligt distinkt och lätt konkav yta som gör det lätt att träffa rätt knapp. Den har också n-key rollover-funktion, vilket gör att den klarar fler och snabbare knapptryck samtidigt.

Asus ROG Strix GL703VM har ett riktigt trevligt tangentbord.

Musplattan är mer alldaglig, och faktiskt till och med lite halvdan i responsen jämfört med många andra modeller. Ingenting som gör den oanvändbar, men vi upplevde enstaka tillfällen med lagg för muspekaren. För den som spelar lär det inte vara en viktig faktor eftersom de ändå lär plugga in en usb-mus.