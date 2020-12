Läs även:

Last Christmas

En modern julklassiker med ingen mindre än Emilia Clarke, mest känd från Game of Thrones, i huvudrollen. Kate jobbar som butiksbiträde mitt i Soho, London, i en affär där julafton råder året om. När det väl börjar närma sig högtiden vänds hennes liv upp och ned när en mystisk främling får henne på fall. En mysig film, med lika delar humor, sorg och såklart riktigt bra musik signerad George Michael.

Betyg IMDB: 6,5

Finns att se hos Viaplay, Blockbuster, Itunes, Rakuten och SF Anytime.

Miracle on 34th street (Det hände i New York/Miraklet i New York)

Vad händer när den riktiga tomten plötsligt dyker upp i New York och får träffa en otroligt skarpsynt, men skeptisk, liten flicka? En äkta klassiker som finns i två tappningar: En svartvit förlaga från 1947, samt en senare version från 1994.

Filmen från 1947 finns att se hos Disney Plus och Itunes.

Filmen från 1994 finns att se hos Disney Plus, Microsoft Store, Rakuten och Blockbuster.

The Nightmare Before Christmas

Ett av Tim Burtons mest älskade verk. Nightmare Before Christmas passar lika bra under Halloween som under julafton. Jack Skellington försöker introducera den sprillans nya högtiden jul till sin egen, makabra odöda stad.

Betyg IMDB: 8

Finns att se hos SF Anytime, Viaplay, Itunes, RakutenTV, Disney+ och Blockbuster.

Rudolf med röda mulen

Rudolf med röda mulen är en klassisk julhistoria som handlar om en ung ren som fötts med en röd näsa som lyser med ett starkt sken utan att han kan kontrollera det. De andra renarna retar honom för detta och det kommer i vägen för hans dröm att bli en av de flygande renarna som drar tomtens släde.

Betyg på IMDB: 8,1

Se hos: Amazon Prime

Klaus

Klaus är en animerad film som släpptes 2019. Handlingen cirkulerar kring en bortskämd pojke vid namn Jesper som är van att få allt serverat för sig, men plötsligt tvinga leverera 6000 brev inom ett år. Om han misslyckas kommer hans förmögenhet tas ifrån honom. Under resan stöter han på skogshuggaren Klaus som har ett hus fullt av leksaker. Deras relation utvecklas till något Jesper aldrig skulle kunnat förutse.

Betyg på IMDB: 8,2

Se hos Netflix.

Arthur och julklappsrushen

Denna berättelse svarar på frågan alla barn har frågat sig genom alla tider - hur klarar jultomten av att leverera alla julklappar på samma natt? Arthur är en klumpig pojke med ett gott hjärta som är son till självaste jultomten. Bortglömd av sin far bli han fast i postrummet4. Han älskar julen, men han är den enda i sin familj som fortfarande blir uppslukad av den förtrollande, magiska julen.

Betyg på IMDB: 7,1

Se hos SF anytime, Viaplay, Blockbuster, Rakuten TV, Itunes, Youtube movies, Netflix.

X räddar julen

En utomjording blir misstagen för en julklapp av en ung tomtenisse som inte vet är att denna alien har kleptomaniska tendenser. Alien X försöker i själva verket stjäla världens tyngdkraft och alla julklappar. Denna julsaga är ny för 2020 och är en 42 minuter long stop motion film.

Betyg på IMDB: 6,0

Se hos Netflix.

Alla Harry Potter-filmer

Många förknippar Harry Potter med juletid, kanske för alla de öppna spisarna eller kanske för att det finns med en mysig julscen i flera av filmerna. Här listar vi var alla Harry Potter-filmer, inklusive senaste Fantastiska Vidunder-filmerna, finns att streama just nu!

Pssst... Filmerna med julscener är framför allt De vises sten, Den flammande bägaren och Fenixordern.

Grinchen – julen är stulen

I Vemstad gör sig invånarna redo för julen med pompa och ståt, men alla är inte lika förtjusta i högtiden. Uppe på ett berg sitter den tjuriga Grinchen tillsammans med sin hund Oscar och filar på sin plan att förgöra julen en gång för alla.

Betyg IMDB: 6,2

Finns att se hos Viaplay, SF Anytime, Itunes, Blockbuster, Google Play, RakutenTV, Netflix och Amazon Prime.

Grinchen

Vill du se en modernare tappning? I fjol kom en animerad version av julklassikern ovan, skapad av studion som bland annat gjort Dumma mig och Minionerna. Den här gången är den ingen mindre än Benedict Cumberbatch som gör rösten till den trumpna, gröna julhataren.

Betyg IMDB: 6,3

Finns att se hos Viaplay, SF Anytime, Itunes, Blockbuster, Netflix, Cmore, RakutenTV, och Google Play.

Musse Pigg och hans vänner firar jul

Få karaktärer är så förknippade med juletid som Musse Pigg, Kalle Anka, Långben och resten av Disney-gänget. Nu kan du se hur de alla firar jul i den här tecknade filmen från -99.

Betyg IMDB: 7,2

Finns att se hos Viaplay, Itunes, Blockbuster, SF Anytime, Rakuten TV, Disney+ och Amazon Prime.

Elf

En bebis växer upp i tomteland bland tomtenissarna och börjar snart förstå att han kanske inte är som de andra nissarna. I jakten på att hitta sin biologiska pappa reser han till New York där han upptäcker att människorna totalt har tappat tron på jultomten. En rolig och hjärtvärmande julklassiker med Will Ferrell i huvudrollen.

Betyg IMDB: 6,9

Finns att se hos Viaplay, Itunes, Amazon Prime, Google Play, Blockbuster, Cmore, Youtube movies och Netflix.

Polarexpressen

Under julaftons natt vaknar en pojke upp av att ett tåg rullar in framför hans hus. Därefter tas han med på en resa till Nordpolen, där han får träffa nya vänner och där han måste ställa sig den viktigaste frågan: finns jultomten egentligen? Flera av rollerna spelas av Tom Hanks.

Betyg IMDB: 6,6

Finns att se hos Itunes, SF Anytime, Viaplay, Blockbuster, Google Play, Rakuten TV, Netflix och Amazon Prime.

Tomten är far till alla barnen

En klassisk komedi. Ett julfirande spårar ur totalt och pinsamheterna och dråpliga situationer staplas på varandra. I rollerna ser vi bland annat Katarina Ewerlöf, Peter Haber och Dan Ekborg.

Betyg IMDB: 6,8

Se på C more, Viaplay, SF Anytime, Netflix och Google Play.

Love Actually

En klassisk, stjärnspäckad brittisk romantisk komedi som utspelar sig i juletid. Vi följer flera olika berättelser som vävs samman. Här hittar vi flera klassiska scener, från Hugh Grant som dansar genom 10 Downingstreet till mannen som står vid sin största kärleksport och förklarar sina känslor med handskrivna skyltar. I rollerna ser vi bland annat Colin Firth, Hugh Grant och Emma Thompson.

Betyg IMDB: 7,6

Se hos Viaplay, SF Anytme, Blockbuster, Amazon Prime, Cmore, Youtube movies och Itunes.

Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet

Känner du att det är snöfattigt utomhus? Väg upp det med ett riktigt vinterland i Narnia! Följ med syskonen Lucy, Edmund, Susan och Peter när de går genom garderoben och in i ett nytt, magiskt landskap. Det här är nyversionen från 2005 med bland annat James McAvoy och Tilda Swinton i rollerna som Mr Tumnus och den Vita häxan.

Betyg IMDB: 6,9

Streama hos SF Anytime, Blockbuster, Itunes, Viaplay, Google play, Rakuten TV och Disney+.

Fanny och Alexander

En av Ingmar Bergmans mest älskade filmer. Fanny och Alexander växer upp i förmögna familjen Ekdal i början av 1900-talet. När deras pappa dör, strax efter julafton och deras mamma gifter om sig, förändras deras liv till det värre.

Betyg IMDM: 8,1

Se hos Viaplay, SF Anytime, Itunes, Blockbuster och Google Play.

En julsaga

En julsaga (på engelska A Christmas Carol) är en av Charles Dickens mest kända verk och skrevs redan 1843. I den här animerade versionen får följa snåla Ebenezer Scrooge som får besök av tre andar under julafton som vänder hans liv upp och ned. I rollerna ser vi bland annat Jim Carrey, Gary Oldman och Colin Firth.

Betyg IMDB: 6,8

Se hos Viaplay, SF Anytime, Itunes, Rakuten TV Google play och Blockbuster.

Ensam hemma

Första filmen i den numera klassiska serien om Kevin som lämnas hemma ensam över jul. När några inbrottstjuvar bestämmer sig för att bryta sig in i hans hus tar han saken i egna händer.

Betyg IMDB: 7,5

Se hos Viaplay, SF Anytime, Blockbuster, Google Play, Rakuten TV, Disney+, Youtube movies och Itunes.

Frost

Supersuccén från Disney. Prinsessan Elsa föds med magiska krafter som resulterar i att hon isolerar sig från omvärlden. En dag flyr hon staden där hon växte upp medan hennes syster Anna ger sig ut för att rädda henne. En äkta familjefilm med en gripande story, tvära vändningar och prisbelönt musik.

Betyg IMDB: 7,4

Se hos Viaplay, Blockbuster, Google Play, Rakuten TV, Youtube movies och Itunes.

Gremlins

Billys liv vänds bokstavligen talat upp och ned när han får ett underligt husdjur i julklapp. Det är otroligt gulligt, men det har några viktiga regler som inte får brytas. De får inte utsättas för för starkt ljus, komma i kontakt med vatten eller matas efter midnatt. Självklart bryter Billy mot de här reglerna och kaos bryter ut i den annars så lugna staden han bor i.

Betyg IMDB: 7,3

Se hos Itunes, SF Anytime, Blockbuster, Google Play, Cmore, Rakuten TV, Youtube movies och Netflix.

The Night Before

Tycker du om filmer som Baksmällan, Bad Neighbors och This is the End? Då har den här filmen allt du gillar. Tre vänner bestämmer sig för att avsluta sin årliga tradition av julfiranden med att en gång för alla ha världens fetaste julafton. I rollerna ser vi bland annat Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt och Anthony Mackie.

Betyg IMDB: 6,4

Se hos Viaplay, SF Anytime, Blockbuster, Google Play, Rakuten TV och Itunes.

The Holiday

Amanda, bosatt i soliga Kalifornien, och Iris, från en gullig liten by i England, känner båda två att de behöver en paus från sin vardag. De bestämmer sig för att hyra ut sina bostäder till varandra under julledigheten, något som förändrar deras liv mer än vad de förväntat sig.

Betyg IMDB: 6,9

Se hos Itunes, Viaplay, SF Anytime, Cmore, Rakuten TV, Amazon prime och Blockbuster.

BONUS: Se dina favoritkalendrar igen

Saknar du de klassiska julkalendrarna såsom Mysteriet på Greveholm, Pelle Svanslös eller Sunes Jul? Nu kan du se klassiska julkalendrarna på SVT Play!