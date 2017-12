De nya drivrutinerna kan laddas ned på AMD:s hemsida , och mobilappen via Googles och Apples appbutiker.

När du laddat ned uppdateringen kan du trycka in Alt+R för att få fram det nya gränssnittet på skärmens högra sida. Här får du snabb åtkomst till Relive-funktionerna för att spela in förlopp, prestandaövervakning (som fps och systeminformation), inställningar för Radeon Chill (som nu kan justeras individuellt för varje spel), Freesync och färginställningar. Med prestandaövervakningen kan du dessutom övervaka fps:en konstant i ett spel genom att trycka Ctrl+Shift+L.



Så funkar AMD Link

Den nya appen fungerar på såväl surfplattor som smartphones, och du parar ihop vald enhet med din pc genom att skanna en qr-kod som visas i gränssnittet för AMD:s drivrutin (klicka på AMD Link-knappen längst ned). Din telefon/platta behöver vara uppkopplad mot samma nätverk som din pc för att det här ska fungera. Appen ärver många funktioner från det nya datorgränssnittet, och särskilt smidigt är att du nu kan använda din telefon för att starta och stoppa skärminspelningen - eller ta skärmdumpar. Sedan går det busenkelt att dela dina inspelningar på tjänster som Youtube, Facebook och Twitch.



Fler nyheter att kolla in

1. Integrerad chatt: Prata med dina åskådare på Facebook, Twitch etc.

2. Chroma Key: Lägg in din egen bakgrund med en webbkamera.

3. Redigera video: Nu finns en inbyggd videoredigerare i galleriet.

4. Galleri: Här ser du dina videoklipp och skärmdumpar.

5. Region Capture: Låter dig välja ytor för skärminspelning.

6. Separata ljudspår: Låter dig redigera spel- och mikrofonljud separat.

7. Eyefinity: Spela in från flera skärmar.