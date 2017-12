HUR? Öppna Inställningar , Uppdateringar och säkerhet och välj Säkerhetskopiering . Stoppa in ett usb-minne eller en extern hårddisk, välj Lägg till en enhet och markera din disk. Klicka på Fler alternativ så kan ställa in när säkerhetskopieringen ska ske och vad som ska vara med. Här kan du också välja Säkerhetskopiera nu för att starta den på en gång.

En av grundtankarna i Windows 10 är att du alltid ska vara inloggad in med ditt Microsoft-konto (Hotmail, Outlook eller Live). Den här inloggningen gör det möjligt att alltid komma åt dina filer i Onedrive och synkronisera inställningar mellan olika prylar. Du kan också köpa appar i nätbutiken Microsoft Store. När du installerar eller uppdaterar Windows 10 första gången får du logga in.

HUR? Klicka på förstoringsglaset som du hittar bredvid Startknappen och skriv in valfri text. Svårare än så är det inte att söka.

Genvägen du inte får missa

I Åtgärdscenter samlas meddelanden från systemet och några viktiga inställningar. Genom att använda den kan du spara mycket tid och onödigt klickande.

HUR? Klicka på pratbubblan längst ned till höger för att öppna Åtgärdscenter. Om du har en pekskärm kan du svepa med fingret från skärmens högra kant in mot mitten.

Här hittar du Kontrollpanelen

Appen Inställningar har tagit över den traditionella Kontrollpanelens uppgift. Under lång tid var Windows inställningar spridda mellan de bägge verktygen, men i de senaste uppdateringarna har Microsoft helt valt att dölja Kontrollpanelen. Det går dock att hitta den om du vill.

HUR? Öppna Sök och skriv Kontrollpanelen. Nu visas den och du kan dubbelklicka för att öppna.

Visa dolda ikoner

Nere till höger på skärmen visas ett antal ikoner för exempelvis batteriet, högtalaren och det trådlösa nätverket. Några av dessa ikoner är dolda – så om vi hänvisar till en ikon du inte hittar kan du behöva klicka på Visa dolda ikoner, alltså den lilla uppåtpil.

Öppna Aktivitetshanteraren

Genom att använda Aktivitetshanteraren kan du styra de mer tekniska inställningar i systemet. Detta verktyg är dock lite krångligt att hitta.

HUR? Öppna Sök och skriv Aktivitetshanteraren. Öppna den och klicka på Mer information längst ned till vänster om den är i sitt kompakta läge. Nu ska du se sju flikar. Det finns även andra sätt att öppna Aktivitetshanteraren. Du kan exempelvis trycka på tangenterna Ctrl+Alt+Del samtidigt och därefter välja Aktivitetshanteraren.

Ställ frågor för att få hjälp

Är du osäker på hur något fungerar? En smart funktion i Windows 10 är att du kan få hjälp utifrån på var du befinner dig. Du hittar det framför allt i olika inställningsmenyer.

HUR? Bläddra dig ner i ett fönster och klicka på Få hjälp för att ställa en fråga.

Få tips i en ny app

Vill du ha ännu fler tips? I de senaste Windows-uppdateringarna har det tillkommit en mapp som heter Tips och som samlar Microsofts Windows-tips.

HUR? Klicka på Startknappen och öppna appen Tips i programlistan. Om du klickar på Nyheter så se du vad som är nytt i just denna uppdatering.

13 kortkommandon du inte får missa

Ctrl+A. Markera allt i de flesta sammanhang.

Ctrl+C. Kopiera något du har markerat.

Ctrl+X. Klipp ut i stället för att kopiera.

Ctrl+V. Klistra in det du har klippt ut/kopierat

Ctrl+Tab. Bläddra mellan flikar eller fönster.

Ctrl+Skift+Tab. Bläddra – fast i motsatt riktning.

Ctrl+Z. Ångra ditt senaste kommando.

Ctrl+Y. (eller Ctrl+Skift+Z). Gör om det du just ångrat.

F5. Uppdatera innehållet i ett fönster eller en mapp som är öppen.

Windows+L. Lås datorn, så att man måste logga in för att komma in på den.

Windows+X. Öppna snabbmenyn för traditionella Windowsfunktioner,

Alt+Tab. Växla mellan öppna fönster.

Windows+Tab. Visa alla öppna fönster.