Skaffa en kul profilbild

En grundtanke i Windows 10 att du alltid ska vara inloggad in med ditt Microsoft-konto. Genom att lägga in en bild på dig själv kan du göra det här kontot lite bli mer personligt.

HUR? Öppna Inställningar, Konton, Din information. Under Skapa din bild kan du välja Kamera för att plåta själv eller Bläddra efter en för att leta upp bilden på din hårddisk.

Kolla kontot…

Ditt Microsoft-konto är nyckeln till allt du gör hos alla Microsofts tjänster, alltså även exempelvis ditt Office-paket och Skype. Du styr det enklaste via webbläsaren från valfri dator.

HUR? Surfa till account.microsoft.com och logga in med samma mejladress som på datorn. Välj Din information för att kolla den information som handlar om ditt konto.

… och skydda lösenordet

Eftersom ditt Microsoft-konto används till så många olika saker blir problemet stort om du skulle glömma lösenordet. Se därför till att ställa in så att du kan återställa kontot via en alternativ mejladress eller mobilen – om minnet sviker dig.

HUR? Surfa till account.microsoft.com och logga in. Välj Säkerhet och klicka på Uppdatera information. Här kan du ange mobilnummer och e-postadresser för att återställa kontot.

Logga in säkrare i två steg

Vill du öka säkerheten för ditt konto kan du använda något som kallas för tvåstegsverifiering. Förutom att logga in som vanligt måste du också fylla i en säkerhetskod som du får via e-post, mejl eller en app. Det här blir krångligare – men betydligt säkrare.

HUR? Surfa till account.microsoft.com och logga in. Välj Säkerhet och klicka på Fler säkerhetsalternativ. Välj Konfigurera tvåstegsverifiering så startar en guide där du får göra alla inställningar.

Skippa Microsoft-kontot helt

Att logga in med ett Microsoft-konto är helt frivilligt, och du kan närsomhelst växla till något som kallas för lokalt konto. Gör du det kan du dock inte använda många av de funktioner vi beskriver i den här guiden.

HUR? Öppna Inställningar, Konton, Din information och klicka på Logga in med ett lokalt konto i stället. Nu får du välja användarnamn och lösenord. Klicka på Nästa och följ instruktionerna.

Logga in med ansikte eller pin

Windows 10 har en funktion som heter Hello och som låter dig logga in med ditt ansikte eller fingeravtryck i stället för krångliga lösenord. För att Hello ska fungera fullt ut krävs speciell hårdvara, men även på vanliga datorer finns alternativ som pin-koder eller bildlösenord. Att använda dem är smidigare än att logga in med lösenord.

HUR? Öppna Inställningar, Konton, Inloggningsalternativ. Vad som visas beror på vilken hårdvara du har.

Öppna datorn med mobilen

Dynamiskt lås är en funktion som innebär att du kopplar Windows skärmlås till din telefon via bluetooth. Om du lämnar datorn med telefonen i fickan låser sig skärmen automatiskt när du kommit utom räckvidd. Telefonen måste vara parkopplad till datorn med bluetooth innan du börjar.

Observera att datorn låses när telefonen lämnar täckningsområdet för bluetooth och att avståndet därför kan variera mellan olika enheter.

HUR? Öppna Inställningar, Konton, Inloggningsalternativ. Bläddra ned till Dynamiskt lås och bocka för Låt Windows identifiera när du inte är vid datorn och låsa den automatiskt.

Logga in automatiskt

Det går att skippa kravet på inloggningen, vilket är mest intressant på datorer som du har hemma. För bärbara datorer som du tar med dig på resa är metoden inte att rekommendera.

HUR? Öppna sökfönstret och skriv netplwiz. Klicka på Kör kommando. Ta bort krysset i rutan Användarnamn och lösenord måste anges för användning av datorn och klicka Verkställ. Nu får du ange användarnamnet, det vill säga ditt lokala konto eller ditt Microsoft-konto. Skriv ditt lösenord och bekräfta med OK. Nästa gång du startar datorn loggas du in automatiskt.

Skippa automatisk utloggning

Som standard måste du logga in igen när du har varit ifrån datorn i 15 minuter. Den här automatiska utloggningen kan du ta bort – eller ändra tiden för.

HUR? Öppna Inställningar, Konton, Inloggningsalternativ. Under rubriken Kräv inloggning väljer du i vilka lägen du måste logga in.

Skydda barnen…

Windows 10 har stöd för separata ”barnkonton”. Barnet får alltså ett eget konto som föräldrarna kontrollerar. Det går exempelvis att ställa in tidsbegränsningar, hindra barnet från att besöka vissa sajter samt få rapporter om vad som sker på kontot.

HUR? Öppna Inställningar, Konton, Familj och andra användare. Välj Lägg till en familjemedlem, Lägg till ett barn och fyll i hens mejladress för att skicka en inbjudan. När barnet har accepterat kan hen logga in på datorn med samma adress.

… och styr deras rättigheter

Du kan närsomhelst ändra vilka rättigheter som barnen ska ha – och du kan även ta bort ett konto.