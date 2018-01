Hitta Onedrive-filerna på datorn

Microsofts molntjänst Onedrive spelar en central roll i Windows 10. Filer du lagrar här blir tillgängliga överallt – oavsett vilken pryl du använder. Det enda som krävs är att du loggar in med ditt Microsoft-konto. Att använda funktionen är lätt.

HUR? Alla filer som ligger i mappen Onedrive på din dator synkroniseras automatiskt till Microsofts servrar. Du kommer åt mappen via vänstermenyn i Utforskaren – och du kan flytta, kopiera och spara filer här precis som vanligt. Det du gör synkas på alla inkopplade enheter.

Använd webbläsaren…

De filer som ligger på Onedrive kommer du även åt via webbläsaren, oavsett var du befinner dig.

HUR? Surfa till onedrive.live.com och logga in med ditt Microsoft-konto. Nu kan du kopiera, flytta och öppna dina filer, och du kan även ladda hem dem till hårddisken.

… eller appen på valfri mobil

Du kan också komma åt dina dokument via din smartphone eller surfplatta.

HUR? Ladda hem Onedrive-appen för Android via Google Play eller IOS via App Store. Tänk på att logga in med samma Microsoftkonto i appen som på datorn.

Dela filer med andra

Onedrive kan också användas för att dela dokument med andra.

HUR? Högerklicka på filen i Utforskaren och välj Dela en OneDrive-länk. Nu skapas en direktlänk som du kan klistra in i valfritt program.

Hämta alla filer

En ganska okänd finess är att du även kan använda Onedrive för att komma åt datorns hårddisk på distans. Perfekt om du jobbar på annan plats eller är på resa.

HUR? Högerklicka på Onedrive-ikonen längst ned till höger och välj Inställningar, Inställningar. Koppla på funktionen Använd OneDrive för att hämta filer på den här datorn. Nu visas datorn via ditt Onedrive-gränssnitt och du kan hämta valfria filer på så länge datorn är påslagen.

Spara allt på Onedrive

Om du vill kan du spara alla dina dokumentmappar på Onedrive.

HUR? Högerklicka på Onedrive-ikonen längst ned till höger och välj Inställningar, Spara automatiskt. Byt till OneDrive under Dokument och Bilder. Här kan du också välja att automatiskt spara alla foton, videoklipp och skärmbilder på Onedrive när du ansluter en kamera eller telefon till datorn.

Så blir du av med Onedrive för gott

Gillar du inte Onedrive? Inga problem, numera går Microsofts molntjänst att ta bort helt och hållet. Tänk dock på att mycket av det du gör i Windows bygger på att filer ska lagras i Onedrive, så en avinstallation betyder att du vingklipper systemet.