Att surfa via mobilt bredband kallas för Anslutning med datapriser, och många appar kan automatiskt reducera förbrukningen. Problemet är att vi datoranvändare ofta surfar via mobiltelefonens internetdelning (mobil hotspot). Som standard uppfattar Windows detta som en vanlig wifi-anslutning, men du kan själv ändra så att den i stället blir en anslutning med datapriser.

HUR? Öppna Inställningar , Nätverk och internet , Dataanvändning . Detaljer om vilka appar som förbrukar mest finns under Användningsinformation .

Om du surfar via mobilt bredband kostar varje förbrukad megabyte som bekant pengar. I Windows 10 är det lätt att ta reda på hur mycket data som förbrukas och vilka de största syndarna är.

HUR? Öppna Inställningar och välj Nätverk och Internet , Wi-Fi . Se till att Hitta betalabonnemang för öppna surfpunkter som föreslås nära mig är aktiverat. När du ansluter till ett anslutet betalabonnemang så öppnas automatiskt Microsofts app Köp Wi-Fi & mobildata . Här får du erbjudande om att köpa internet, och du ser vad det kostar. Om du inte har lagt in ett betalningsalternativ får du göra det.

HUR? Öppna Inställningar och välj Nätverk och Internet , Wi-Fi. Under rubriken Anslut till öppna surfpunkter som föreslås kan du välja På eller Av .

HUR? Klicka på nätverksikonen nere till höger på skärmen. Du ser nu en knapp som heter Wi-Fi och som du använder för att slå på och av din trådlösa uppkoppling. Om du stänger av öppnas en dialogruta. Växla från Manuellt till något av de förvalda tidsförslagen så stängs wifi under en begränsad tid.

En smart och ny funktion i Windows 10 heter Delade upplevelser och låter dig skicka meddelanden mellan dina egna enheter eller till andra uppkopplade prylar i närheten.

HUR? Öppna Inställningar, System och bläddra ned till Delade upplevelser. Slå på eller av funktionen och välj om du bara ska dela och ta emot från dina egna enheter – eller med alla i närheten.

Koppla ihop datorn och mobilen

En välkommen nyhet i Windows 10 Fall Creators Update är att Microsoft låter din dator och mobiltelefon samarbetar bättre tillsammans – även om du inte kör en Windows-mobil. Du kan exempelvis skicka vidare webbsidor utan att du behöver skriva in adressen på nytt och du kan svara på textmeddelanden eller se missade samtal från dina länkade mobiltelefoner.

HUR? Öppna Inställningar, Telefon och klicka på Lägg till en telefon. Skriv in ditt mobilnummer så får du ett sms med en länk till den app du behöver. Har du en Android heter appen Microsoft Launcher. Installera appen och välj Kom igång för att ställa in den. Logga sedan in med samma Microsoft-konto som du använder på datorn. Avsluta med Slutför.

