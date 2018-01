Så hämtar du appar i Microsoft Store

Precis som i en smartphone eller surfplatta kan du hämta hem appar (program) direkt i systemet om du kör Windows 10. Den tjänst som sköter det här hette tidigare Windows Store men har i och med lanseringen av Fall Creators Update bytt namn till Microsoft Store.

HUR. Öppna Microsoft Store så kan du söka efter en app högst upp till höger eller bläddra via kategorier. Om det är en gratisapp installerar du den genom att klicka på Gratis. Om det är en betalapp står det istället ett pris. Första gången du handlar får du välja Lägg till en ny betalningsmetod.

Avinstallera smidigare

Att avinstallera program och appar är smidigare än någonsin i Windows 10.

HUR? Leta upp programmet via Alla appar. Högerklicka och välj Avinstallera. Om det är en modern app startar avinstallationen direkt och annars öppnas Kontrollpanelens avinstallationsfunktion. Du kan även gå in via Inställningar, Appar, Appar och funktioner.

Ändra standardappen

Vissa program och appar startar automatiskt när du klickar på en fil. Du kan exempelvis låta Foton starta så snart du klickar på en bildfil. Vad som ska vara standardprogram väljer du själv.

HUR? Gå till Inställningar, Appar, Standardappar. Klicka på den kategori du vill ändra och byt program.

Skriv ut som pdf

Pdf är ett smidigt format för digitala dokument och som tidigare nämnt kan Edge läsa pdf-filer. Windows 10 kan även skapa egna.

HUR? För att själv skapa pdf-filer kan du skriva ut dem från valfritt program. Windows 10 har nämligen en inbyggd standardskrivare som heter Microsoft Print to PDF, så det enda du behöver göra är att välja den som skrivare. När du gör det sparas din utskrift som en pdf-fil.

Kolla kartor…

Microsoft har en egen utmanare till Google Kartor. Den heter Bing Maps, och du når den via Windows 10-appen kartor.

HUR? Öppna appen Kartor och använd den som en detaljerad atlas för hela världen. Du kan söka efter adresser med hjälp av förstoringsglaset till vänster och du kan få vägbeskrivningar med knappen till höger.

… eller flygfoton

En kul finess i appen Kartor är att du kan få se 3d-foton av många städer.

HUR? Öppna Kartor och klicka på knappen Städer i 3d till höger. Du får nu se en lista över städer du kan välja på och du klickar för att visa den.

Trafikkoll i kartorna

Appen Kartor kan också hjälpa dig att hitta bästa vägen hem eller till jobbet utifrån din position. Den håller också koll på trafikläget och avslöjar hur lång hemresan blir.