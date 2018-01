Förra året hittade röstassistenter från Google och Amazon in i smarta högtalare med dessa företags logotyper på. Nu hoppar resten på tåget – Google Assistant och Amazon Alexa återfinns numer i högtalare, tv-apparater, hörlurar och alla tänkbara uppkopplade hemprylar. Alla verkar vilja bygga in röststyrning och AI i sina prylar.

I år känns tekniken närmare än någonsin. Alla pratade om 5g på CES, och de montrar där Intel och Qualcomm visade upp de senaste framstegen inom området hörde till de mest besökta på hela mässan. Med 5g på banan skickas samhället som vi känner det in i en helt ny fas, och det är bara att tacka för att man får vara med och uppleva skiftet. 2020 är troligtvis året att se fram emot.



Tv-apparaterna pressar gränserna

CES är av tradition ett tillfälle där tv-tillverkarna tävlar i att bräcka varandra med nya, fantastiska skapelser. Vi blev inte besvikna i år heller – Samsungs modulära mikro-led-tv The Wall är av den bisarra storleken 146 tum, och samtidigt glänser LG med en hoprullbar oled-tv med 4k. Många av tv-tillverkarna passade även på att visa upp nästa generations systemchipp, och här stack Sony ut med sitt X1 Ultimate som bland annat klarar 8k, hdr och en ljusstyrka på hela 10 000 nits.

Vi vill även dra ett extra streck under ordet röstassistenter. Google Assistant skänker årets toppmodeller extra intelligens och gör tv-apparaterna till en mer integrerad del i ditt uppkopplade hem. Gör webbsökningar och tänd lamporna med tv-fjärren eller be smartburken (nu kan den faktiskt kallas så) om en komplett sammanställning av de hetaste filmerna och tv-serierna just nu – oberoende av tjänst. Det lär blir ett bra tv-år i år.

Heta buzzwords på CES 2018: