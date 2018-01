Att bli av med kontrollen över ditt e-postkonto är en av de värsta digitala mardrömmar du över huvud taget kan genomlida. Ofta är mejlen "inkörsporten" till en stor mängd andra inloggningar och används som sista säkerhetsutpost för att återställa lösenord till andra tjänster. Någon som tar sig in på ditt Google-konto kan med andra ord systematiskt låsa dig ute från allt du kopplat din mejladress till. Ta över ditt digitala liv.

Med ovanstående "guide" vill jag visa hur enkelt det faktiskt är att använda tvåstegsverifiering för Gmail. Det som kommer att hända är att du ombeds skriva in en engångskod som skickas till din utvalda, Google-kopplade enhet när du (eller någon annan) försöker logga in på din Gmail från en ny enhet för första gången. Med telefonen redo kommer det att ta två extra sekunder att logga in.

Läs mer: Varannan person loggar in med kroppen

Se värdet i dessa sekunder och gläds åt att ingen försöker skicka spam eller beställa hem prylar i ditt namn, kapa din identitet eller stjäla dina känsliga dokument för att du inte kände till – eller inte orkade använda – tvåstegsverifiering för din mejl. Komplettera gärna med en lösenordshanterare.

Jag vill se fler sajter och tjänster som vågar kräva att användarna använder sig av mer än ett lösenord för att skydda sina konton. Tyvärr är det marknadsandelar som styr deras tillvägagångssätt, och så länge vi är för lata eller okunniga för att skydda våra digitala tillgångar kommer ingenting att hända.