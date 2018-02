Moderna routrar och datorer stöder i stället den tio gånger högre hastigheten en gigabit per sekund. Det underlättar filöverföring mellan datorer i nätverket, strömning från en nätverksansluten nas och liknande. Om de vanligtvis fyra portarna på din router inte räcker till, köp en switch med ytterligare uttag och koppla till en port.

När det gäller anslutning av nätverksenheter till routern med nätverkskabel var standardhastigheten länge 100 megabit per sekund, vilket fortfarande räcker vid internetanslutning, eftersom få har ett bredband som är snabbare än så.

Det förekommer också att ytterligare en komponent ingår – ett modem eller motsvarande. Det handlar alltså om en utrustning som ansluter mot internetleverantören via adsl, fiber eller kabel. Många leverantörer inkluderar utrustning som sköter alla funktionerna med abonnemanget. I de fallen är det inte alltid säkert att du får den stabilitet och trådlösa hastighet du vill ha.

Traditionellt har en trådlös router bara kunnat prata med en ansluten enhet i taget och har vid samtidig kommunikation med flera varit tvungen att snabbt växla mellan dessa i tur och ordning. Detta kan ge prestandasänkningar om exempelvis flera enheter samtidigt spelar spel eller tittar på strömmande film.

Mu-mimo-tekniken minskar sådana problem genom att möjliggöra simultan kommunikation med upp till fyra enheter samtidigt. Den fungerar dock endast ihop med den snabbaste wifi-standarden 802.11ac och ökar inte din maximala trådlösa hastighet. Tekniken gör helt enkelt så att du inte förlorar hastighet när flera enheter är anslutna och lägger routern under tung belastning.

Tekniken marknadsförs stort som räddningen för alla nätverk, men faktum är att du kanske inte ens behöver den och kan spara in de extra slantar den kostar. För det första krävs nämligen att anslutna enheter är kompatibla med standarden och har dina prylar några år på nacken kan de inte utnyttja fördelarna.

För det andra arbetar systemet med riktningskänslighet. Enheter som ska kunna få var sin mu-mimo-ström måste befinna sig på olika ställen. Två personer som sitter i samma soffa är fortfarande tvungna att dela på samma ström.

Maximal hastighet

På marknaden finns 802.11ac-routrar med beteckningar som AC1200, AC1750, AC3200, och så vidare. Detta anger routerns teoretiska maximala hastighet. Till exempel kan en router som uppnår en maximal länkhastighet på 450 megabit per sekund på 2,4-gigahertzbandet och 1 300 megabit per sekund på 5-gigahertzbandet anses vara en AC1750-router.

En trippelbands AC3200-router ger dig 600 megabit per sekund över 2,4-gigahertzbandet och 1 300 megabit per sekund över var och en av de två 5-gigahertzbanden. Det är viktigt att notera att detta förstås är glädjesiffror och att routrarna sällan någonsin når dessa "högsta hastigheter" i verklig användning.

Antennrikt. En trippelbands ac-router med mu-mimo har ofta många antenner, men behöver inte längre ha det.

Men om du letar efter prestanda, kan det ändå vara värt att överväga en sådan höghastighetsrouter. Observera dock att det är din internetanslutning som är flaskhalsen. Ett snabbt nätverk hemma underlättar om du till exempel ska strömma film från din egen nas.

Men när det gäller kontakten med nätet hjälper det inte ett dugg om ditt nätverk kan prestera tusentals gigabit per sekund, så länge du som de flesta av oss är begränsad till en internethastighet på 100 megabit per sekund eller lägre. Då räcker kanske en billigare och enklare router.

Tänk också på att det alltid är den långsammaste länken i en kedja som avgör hastigheten. En snabb router hjälper inte om andra komponenter är långsamma.

Usb ger fler funktioner

På moderna routrar är det också vanligt att det finns ett eller flera usb-uttag, något som kan vara mycket användbart och värt att betala lite extra för.

Uttagen kan användas till exempel för att ansluta en skrivare, som då blir åtkomlig från hela nätverket, eller en usb-hårddisk, som alla användare kan nå och som fungerar lite som en nas (se vårt test här).

Trådlösa standarder – under 20 år

802.11. 1997. Grundstandarden, upp till 2 Mbit/s både via radio i 2,4-gigahertzbandet och via infrarött.

802.11b. 1999. Utökning av 802.11 med upp till 11Mbit/s enbart via radio i 2,4-gigahertzbandet.

802.11g. 2003. 54 Mbit/s, i 2,4-gigahertzbandet, bakåtkompatibelt med 802.11b.

802.11n. 2008. 600 Mbit/s i 2,4-gigahertzbandet, eller 5,0 gigahertz. Bakåtkompatibelt med 802.11g.

802.11ad. 2009. 7 Gbit/s i 6-gigahertzbandet. Den höga frekvensen och låga sändareffekten kräver ett avstånd på maximalt några meter mellan enheterna, samt fri sikt.

802.11ac. 2012. 1 Gbit/s i 5-gigahertzbandet. Bakåtkompatibelt med 802.11b, 802.11g och 802.11n.