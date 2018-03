FRÅGA. Jag har varit i kontakt med Huaweis supportavdelning och de kan inte garantera att deras telefoner fungerar i exempelvis Filippinerna. På kartongen till min nyköpta telefon står det "This device may be operated in all member states of the EU".

Huaweis supportavdelning skyller på att sändarmaster i andra länder gör att de inte kan garantera att man kan använda mobilen utanför EU.

Är det så att man måste köpa telefonen i det land man ska besöka för att det ska fungera?

Lars-Göran

SVAR. När vi pratar om mobiler i utlandet så är frekvensband ett viktigt begrepp. Det handlar om hur våra mobiler kan kommunicera med masterna. Problemet är att det inte finns någon internationell standard här. Olika länder och operatörer använder olika frekvensband.

Att köpa mobiler från utlandet eller använda svenska telefoner utomlands kan med andra ord skapa problem. Kinesiska Xiaomi säljer exempelvis telefoner utan stöd för ett av de svenska frekvensbanden, det så kallade 800 Mhz-bandet. Telefonen funkar visserligen på de flesta ställen, men det kan bli problem på glesbygden.

Inom EU är frekvensbanden harmoniserade, så därför kan Huawei garantera att deras telefoner fungerar överallt. Några övriga garantier vågar de inte ge, men i praktiken brukar de fungera ändå.

Själv har jag använt en svensk mobil i Sydamerika, Nordamerika och Centralasien utan problem. Den har även fungerat utmärkt i länder som Thailand och Burma. På samma sätt har jag köpt mobiltelefoner i Argentina och Gulfstaterna som har fungerat i Sverige.