Gång på gång gör AMD försök att bryta Intels dominans som processorleverantör. På desktopsidan har det under senare åren gått bättre, med extra prisvärda utmanare. Vi testade nyligen på senaste tillskotten Ryzen 3 2200G och Ryzen 5 2400G, och nu är dags att titta på vad en bärbar Ryzen går för. Här har processortillverkarna ex extra utmaning med större fokus på värmeutveckling och strömförbrukning. För ändamålet har vi tagit in en rejäl laptop som utrustats med nya Ryzen 5 2500U, en ny modell av 15,6 tums HP Envy X360.

Lyxvibbar i mellanklass

Envy 15 X360 är en elegant och hyfsat slimmad notebook. Med en vikt på lite över två kilo och en tjocklek på exakt 2 centimeter är den inte den mest mobila dator vi sett, men vill du ha en rejäl skärmyta, numeriskt tangentbord och lite mer tyngd i prestandan kan den definitivt vara ett bättre val än en superslimmad 13-tummare.

Envy är HP:s näst lyxigaste serie. Den ger oss ett kvalitetsbygge i massiv mörk aluminium med avfasade och kromglänsande ränder, och överlag en fin premiumkänsla. Men HP har sparat på en del av krutet närt det gäller slimmad design och exklusiva material till Spectre-modellerna.

Vik och pek i storformat

Envy 15 X360 är utrustad med pekskärm och 360 graders vikbar konstruktion. Det här är något vi ser mer och mer av på senare tid, även i större datorer. Skärmen är en 1080p-panel med ljusstyrka på bara strax över 220 cd/m2 som bäst och relativt lågt färgomfång. Den har dock bra balans inom sitt färgspektra och god kontrast med djup svärta i mörka partier. Därmed passar den för att till exempel kolla på film på, men kommer till korta för den som vill redigera foton. Och det finns stor risk för störande reflexer om du vill använda den utomhus.

Högtalarna ger fylligt och detaljerat ljud speciellt för film och även spel.

Debut för bärbara Ryzen

Den största orsaken till att vi testar datorn är dock som sagt processorn. Ryzen 5 2500U har fyra processorkärnor med en basfrekvens på 2 GHz och så kallad hyperthreading som gör att den klarar upp till åtta parallella processer. Kärnorna går att boosta upp till 3,2 GHz.

På Intel-sidan är det rimligt att ställa den mot två olika Intel-processorer: Intel Core i5-7300HQ och Intel Core i5-8250U. I våra mätningar ser den ut att ge bägge dessa en god match. I vissa syntetiska benchmarkprogram som Geekbench har Intels processorer övertaget medan Ryzen ligger före i till exempel Cinebenchs cpu-benchmark. Det är svårt att säga exakt vilken som är objektivt mest kraftfull, men de spelar helt klart i samma division. Andra saker än bara processorn spelar också in när vi testar laptops, som design av kylningen, storlek och typ av minne, och så vidare. Envy 15 X360 har till exempel lite snålt tilltagna 8 GB ram. Men de är å andra sidan av ddr4-typ och relativt snabba.

Inte konsolgrafik, men nästan

AMD har i alla fall ett solklart övertag när det gäller integrerade grafiken. Här sitter mobila APU-versionen av Radeon RX Vega, och den ger oss en helt annan nivå för spelgrafik än vad någon Intel-grafikkrets klarar av. Det här är lite av AMD:s hemliga vapen.

Grafiken i Ryzen 5 2500U, Radeon RX Vega 8, håller inte direkt hög gaming-klass, men ger oss faktiskt tillräckligt med prestanda för att kunna köra moderna spel hjälpligt på datorns 1080p-skärm. På pappret ska den kunna leverera 1 126 gigaflops (1 flop är en beräkning per sekund), vilket är i jämförb

HP Envy X360 15 är inte egentligen en gamingdator och har inga av de designdetaljer eller funktioner vi förknippar med det. Istället är det sober businessdesign rakt igenom.

En del spel flyter på klanderfritt. Vi testar att spela Overwatch, Dirt 3, The Witcher 3: Wild Hunt och Portal 2, och lyckas nå målet på 60 bilder per sekund i alla utom The Witcher 3: Wild Hunt när vi ställer ner dem på låga grafikinställningar. I mer krävande titlar får vi klara oss med runt 30 bilder per sekund, det vill säga ungefär som i en Xbox One. Vilket ju inte är helt illa det heller.

Håller nere temperaturen

Det här är givetvis inget alternativ för en ambitiös gamer, men vill du bara ha något som fyller minimikraven för flertalet av senaste årens mer populära spel i en prisvärd laptop med relativt strömsnål design bör du definitivt hålla ögonen öppna efter en Ryzen 5-dator.