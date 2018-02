För att lyckas med detta använder sig Oton Glass, som glasögonen heter, av två kameror. Halva linsen är sedan en spegel som refleterar ögat så att glasögonen kan spåra var användaren tittar.

Glasögonen fungerar genom att du tittar på en text och blinkar för att ta en bild. Bilden skickas sedan genom ett Raspberry Pi-molnsystem som analyserar texten, gör om texten till tal och spelar upp det i glasögonens hörlur. I det fall att glasögonen inte lyckas läsa av texten kommer en av Oton Glasses-anställda rycka in för att lösa översättningen på distans.

Oton Glasses har varit under utveckling sedan 2012 och håller just nu på att samla in finansiering via Campfire, en japansk motsvarighet till Kickstarter. Priset för ett par glasögon är tänkt att landa på omkring 400 svenska kronor.