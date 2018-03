Inte ens ett år senare är det dags för uppföljaren. Sprocket Plus ökar främst bildstorleken från 5 x 7,6 centimeter till 5,8 x 8,6 cm. Skrivaren använder sig av samma zero ink-teknik som tidigare, vilket innebär att bläcket är inbakat i det speciella fotopappret och inte i patroner du behöver ansluta till skrivaren. HP har även uppdaterat Sprocket-appen med ar-teknik som låter dig skanna in bilder som sedan visas i förstärkt verklighet i appen.

HP Sprocket Plus lanserades förra veckan, men verkar än så länge bara gå att köpa via företagets egen webbshop, och då till ett pris om 1 499 kronor.