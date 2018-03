Med vpn – virtual private network – kan du ansluta till ett privat nätverk via en säker ”tunnel” över internet mellan din enhet och en server på det nätverket. Det skyddar all data du skickar från olika former av spionage och manipulering. De två vanliga användningsområdena är vpn-tjänster för konsumenter som vill skydda sig på öppna wifi-nätverk eller bara vill vara mer anonyma på nätet, och företagslösningar som gör att anställda kan komma åt interna servrar utifrån på ett säkert sätt.

I de flesta fall har en vpn-tjänst ett eget, fristående program du använder för att koppla upp dig. I andra fall kan de använda ett tredjepartsprogram som Open vpn eller Cisco Anyconnect.

Ett annat alternativ, som även fungerar med de flesta vpn-operatörer, är att använda Windows inbyggda vpn-klient. Det är särskilt praktiskt när en vpn-operatör inte har ett eget program, eller om du vill använda ett protokoll som inte stöds av den vanliga klienten, till exempel ikev2.

Nackdelen med den inbyggda klienten är att du måste välja en specifik server och du kan inte enkelt byta land med en meny som i de flesta vpn-tjänsters egna program. Om du ska ansluta till en företags-vpn är det däremot sällan ett problem eftersom de inte brukar ha en massa olika serveradresser.

Så gör du – steg för steg

1. Öppna Windowsappen Inställningar och välj Nätverk & Internet (eller sök efter vpn och hitta det den vägen).

2. Välj Lägg till en vpn-anslutning längst upp under VPN.

3. Ett fönster öppnar där du fyller i uppgifterna för din vpn-anslutning. Under VPN-leverantör väljer du Windows (inbyggt) från rullgardinsmenyn. Det gör även att VPN-typ byter till automatiskt och Typ av användarinformation till användarnamn och lösenord.

Så här ser Windows 10:s inbyggda vpn-inställningar ut.

4. Fyll i anslutningsnamn och serverns namn eller adress. Det första är bara ett namn du ger anslutningen för att veta vad det är. Om du till exempel använder en tjänst med servrar i flera länder kan du skapa flera vpn-anslutningen med namn som ”VPN (Sverige)” och ”VPN (USA)”. Adressen är den serveradress du fått från tjänsten, antingen en ip-adress eller ett domännamn.

5. Längst ner finns fälten där du fyller i användarnamn och lösen du får från vpn-tjänsten. Det är ofta en mejladress och ett långt och säkert lösenord.

6. Spara och stäng Inställningar.

7. Tryck på nätverksikonen i meddelandefältet till höger i aktivitetsfältet. Klicka på din nya vpn-tjänst, som då ska försöka ansluta direkt. Har du fyllt i allt korrekt och servern är tillgänglig bör du strax vara ansluten.

Mer avancerat med ikev2

Det här fungerar bra för enklare tjänster med l2tp (eller pptp, men det ska du inte använda eftersom det är en mycket osäker teknik), men för ikev2 måste du först installera ett nytt rootcertifikat från din vpn-operatör. En del vpn-tjänster erbjuder inte ikev2, så om du kan använda det beror på vilken tjänst du använder eller ditt företags it-avdelning.

Så här installerar du ett certifikat, om du behöver det:

Ladda ner certifikatet och dubbelklicka på det. Windows visar en varning som du kan läsa och klicka Öppna på. Välj sedan installera certifikat.

Då öppnas installationshjälpen för certifikat. Välj lokal dator och gå vidare.

På nästa skärm ska du kryssa i Placera alla certifikat i nedanstående arkiv. Klicka Bläddra och välj Betrodda rotcertifikatutfärdare från listan i det lilla fönstret som dyker upp. Välj OK och sedan Nästa, och till sist Slutför på sista sidan och ok för att bekräfta.