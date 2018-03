Svenskutvecklade routern Vilfo ser på ytan ut som vilken hemmarouter som helst. Den har dock ett lite speciellt användningsområde, den är specialbyggd för dig som är flitig vpn-användare, vare sig det är för extra säkerhet och anonymitet eller för att till exempel komma förbi regionsblockning.

Har du ett abonnemang hos en vpn-tjänst som till exempel NordVPN eller OVPN så är det vanligaste att du har ett program i datorn som du drar igång när du vill använda det. Det är enkelt och behändigt – för den datorn. Vilfo flyttar vpn-funktionen in i routern istället. Du ställer in vpn-uppkoppling i routerns gränssnitt och sedan får alla enheter i nätverket, från telefoner till spelkonsoler och smart-tv, och givetvis alla datorer, tillgång till den utan speciella appar installerade.

Enkelt med några, fungerar med fler

Vilfo funkar inte med precis alla vpn-tjänster, utan bygger på OpenVPN-standarden. Många stora och riktigt bra vpn-tjänster bygger på OpenVPN, men inte alla. Åtta vpn-tjänster finns förkonfigurerade. OVPN, Azire, Flashback VPN, FrootVPN, IVPN, Mullvad, NordVPN och Windscribe. Fler kan tillkomma i framtiden. Allt du behöver göra för dessa är mata in användarnamn och lösenord för ett abonnemang hos dem, sedan är du igång.

Andra vpn-tjänster som stödjer OpenVPN kan också läggas till manuellt genom att importera en konfigurationsfil av .conf eller .ovpn-typ. Det kan dock vara lite överkurs för många användare.

En kompakt och kantig vit låda med en snyggt mönstrad ovansida. Portarna framtill används i dagsläget inte, men finns där om Vilfo bestämmer sig för att aktivera till exempel filserverstöd i framtiden.

Installationen av Vilfo går annars lätt. Vi skruvar på antennerna, ställer upp, pluggar in och ansluter trådlöst till den med en dator och loggar in på routerns webbgränssnitt på ett par minuter. Vill du montera den på väggen finns det fästen för det. Vid första anslutning har Vilfo en helt öppen wifi-åtkomstpunkt. Kanske inte det säkraste men det går snabbt att sätta upp wifi-säkerhet i den steg-för-steg-guide vi möts av.

Här behöver du även välja en vpn-leverantör, så se till att du har fixat ett konto för det först, om det inte ingick ett när du köpte routern. Den säljs i skrivande stund i paket med helårsabonnemang hos ett par av de mer populära tjänsterna. Du kan senare lägga till flera vpn-abonnemang och byta mellan dem.

Smart och flexibel vpn-hantering

Du kan även ha flera olika vpn-uppkopplingar aktiva samtidigt. I gränssnittet delar du in prylar i grupper och varje grupp kan sedan ansluta till en vpn-server. Det kan vara olika servrar med samma vpn-leverantör – till exempel en lokal svensk för snabb anonym surf och en utländsk för att komma undan en viss ip-blockering – eller flera olika vpn-leverantörer.

Det är enkelt och smidigt att flytta enheter mellan grupper och att byta eller ta bort vpn-funktion på en grupp. Här vår vi också utförligt med information om enheter, från mac-adress till loggade trafikvolymer. Det finns också en utmärkt utförlig flik med mer statistik över uppkopplingshastigheter, händelselogg och så vidare.

Vilfo har väggfästen på baksidan. men som så många andra routrar är den byggd för att antennerna, och därmed alla sladdar, pekar uppåt. Det blir inte särskilt snyggt. Därför funkar den bäst på ett bord.

Du kan även välja att låta enskilda anslutningar skippa vpn-uppkopplingen. Till exempel en viss domän på en viss dator som får direkt anslutning, medan all annan trafik från den går via en vpn. Du behöver inte ens göra detta manuellt i routerns admingränssnitt. Från en dator kan detta göras via klienten. Vilfo har ett webbläsartillägg med vilket du kan välja att sätta dessa bypass-regler direkt för den dator och sajt du är på just då. Reglerna dyker sedan automatiskt upp i routern.

Inte helt problemfritt

Gränssnittet verkar ha vissa problem med uppdatering av status. En del enheter som faktiskt är uppkopplade och funkar utmärkt markerar den som ”offline” i listan och det är inte konsekvent hur och när det uppdateras. Ett större problem är att vi snubblade på ett uppkopplingsproblem på enstaka mobiler. De ansluter till wifi men kommer sedan inte ut på internet, vare sig med eller utan vpn. Vilfo är dock medvetna om problemet så vi hoppas det kan åtgärdas med en firmwareuppdatering. Dessa två problem verkar inte ha med vpn-funktionen att göra, utan de uppstår vare sig vi är anslutna till vpn-servrar eller inte.

I övrigt är det tunt med andra routerfunktioner i Vilfo. Vi får en enkel föräldrakontrollfunktion som kan kontrollera schemalagd surftid för enskilda enheter, men saknar filter för innehåll eller domäner. Upnp stöds inte, vilket kan innebära mer manuellt bökande med uppkoppling av vissa typer av prylar, och att enstaka inte funkar alls. Att prylar kräver upnp är lyckligtvis sällsynt, men det händer.

I dagsläget har inte Vilfo vpn-server som en del routrar har, så du kan inte använda den för att komma åt resurser i ditt eget nätverk utifrån, men det är en funktion som de tittar på att lägga till med en uppdatering i framtiden. Likaså stöd för resursdelning och filserver via routerns två usb 3.0-portar. Dessa sitter på framsidan, men används just nu inte till någonting alls. Här sitter även en hdmi-port. Den är endast tänkt att användas i servicesituationer.

Att lägga till extra vpn-leverantörer är lätt så länge de hör till den handfull som finns förkonfigurerade. Har du rätt kunskaper går det också lätt att lägga till egna så länge de är OpenVPN-kompatibla.

Plus och minus i prestanda

Prestandamässigt verkar Vilfo hålla vad den lovar, i alla fall när det gäller vpn-funktionen. Krypterad vpn-tunnel kan vara rätt så tungt att hantera. Inte kanske för en vanlig pc, men de flesta routrar har inte prestandan för det. I Vilfo sitter en Intel Celeron-processor som gör att tillverkaren lovar upp till 600 Mbit i sekunden. När vi pressar routern med snabb vpn-trafik kan den bli relativt varm. Dock aldrig så varm att det känns riskabelt.

Vi testar med konton hos två större vpn-leverantörer, OVPN och NordVPN på en gigabits fiberanslutning. Bästa hastigheten vi kommer upp i mellan vår testdator och Speedtest.net via vpn-server är 484 Mbit/s. Det är inte de utlovade 600 Mbit/s men här är det ju givetvis även andra faktorer som påverkar än routerns kapacitet.

Wifi-delen av Vilfo är däremot inte så imponerande. Routern har ett wifi-kort från Mediatek, med 802.11ac och dubbla frekvensband, men bara ett av dem kan vara aktivt åt gången. Maxkapaciteten är 866 Mbit/s. Med lite god vilja får vi precis över 400 Mbit/s till en enskild dator på nära håll, och hastigheten avtar sedan snabbt med avstånd och hinder i vägen. Finesser som beamforming och mimo får vi klara oss utan. Vill du ha wifi med bra täckning och rejäl kapacitet rekommenderar vi att du slår av Vilfos egna och ansluter en bra separat accesspunkt istället.

Vilfo går att förbeställa på tillverkarens Indiegogo-sida i begränsad upplaga för ett rabatterat pris om 309 dollar inkl moms (ca 2 550 kronor) fram till den sista mars. Därefter säljs den för ordinarie pris 429 dollar (ca 3 540 kr).

Tillgången till matnyttig information och statistik, liksom presentationen av den, imponerar.

Omdöme

Vilfo fokuserar på en funktion – inbyggd vpn-klient – och levererar den på ett väldigt övertygande sätt, både tekniskt med hög prestanda och hanteringsmässigt med smart, användarvänlig och flexibel hantering av enheter och uppkopplingar. Som vpn-portal är den suverän. Tyvärr har Vilfo en del brister som ”vanlig” router som skulle behöva fixas till innan den känns helt klockren. Medioker wifi-del, en del barnsjukdomar som behöver fixas till och sparsmakat med funktionalitet utöver just vpn-funktionen gör att den i skrivande stund vara är något vi kan rekommendera till tekniskt bevandrade entusiaster. Men riktigt lovande är det.

Fakta Vilfo

Testad: Mars 2018

Tillverkare: Vilfo

Trådlösa protokoll: 802.11a/b/g/n/ac

Frekvensband: 2,4 GHz eller 5GHz

Anslutningar: 3 st gigabit lan, 1 st gigiabit wan, 2 st usb 3.0, hdmi

Trådlös säkerhet: wpa, wpa2

Upnp/dlna: Nej

Användargränssnitt: Webb

Övrigt: VPN-klient, föräldrakontroll

Pris: 3 995 kronor hos Dustin. Alternativt 429 USD (ca 3 540 kronor) hos Vilfo.com

Mätresultat, wifi (5 GHz, ingen vpn)

1 m: 403 Mbit/s

5 m: 196 Mbit/s

8 m + innervägg: 22 Mbit/s

Smart och smidig vpn-lösning

Lätt att installera och komma igång

Bra prestanda för vpn-funktion

Få övriga routerfunktinoer

En del barnsjukdomar

Halvdan wifi