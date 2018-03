Nio miljarder sms. Ja, det här skickar vi svenskar varje år enligt Post och telestyrelsen. Även om det är långt från de 18 miljarder som vi skickade under rekordåret 2011 är sms-tekniken långt ifrån död, och en viktig förklaring är flexibiliteten.

Du kan skicka meddelanden oavsett om mottagaren har en Android, Iphone – eller en vanlig gammal telefon. Det spelar inte heller någon roll vilken operatör mottagaren har och det behövs inte några speciella appar. Nej, sms kräver inte ens någon internetuppkoppling.

Även i datorn

Det finns dock ett problem med sms-tekniken, och det är att du är bunden till telefonen. Som du ser i vår guide går moderna meddelandeappar som Whatsapp och Viber även att använda i datorn, medan sms traditionellt har varit låst till telefonen.

Det finns dock en smidig lösning som gör att du kan använda datorn för att skicka och läsa sms. Den heter Mightytext, och är i sin grundform den helt gratis.

Mightytext är egentligen bara en förlängning av de sms du har i din mobil. Kostnaden styrs med andra ord av vilket abonnemang du har. Om du betalar för att skicka sms i mobilen betalar du också när du använder Mightytext i datorn.

Kräver app

För att komma igång installerar du en app i mobilen och loggar in med ditt Google-konto. När du har gjort det kan du surfa till Mightytexts sajt och där du kan läsa och skicka sms. Förutsättningen är alltså att du ger Mightytext tillgång till exempelvis din adressbok – och här måste du själv avgöra om det här känns integritetskränkande.

Mightytext finns bara för Android. Kör du Iphone och Mac behövs tjänsten inte. Här finns motsvarande funktioner redan inbyggda i systemet.

Steg för steg: Kom igång med Mightytext

1. Installera appen…

Börja med att installera Mightytext-appen från Google Play. Som du ser kallas den SMS fri från dator i Google Play. Tryck på Installera och välj Öppna när installationen är klar. Första gången måste du tillåta att Mightytext får tillgång till din mobil.

2. … och registrera dig

Du måste också koppla ihop Mightytext med ditt Google-konto. Har du flera olika konton kan du klicka på pilen till höger om din mejladress och byta. I annat fall väljer du bara Complete Setup och klickar sedan på Tillåt.





3. Öppna datorn

Gå till datorn och surfa till mightytext.net/app. Om du inte redan är inloggad på ditt Google-konto får du göra det. När du är klar startar en guide som förklarar hur tjänsten fungerar. Klicka på Start Using Mighty Text när den är klar.

4. Läs och skicka sms

Klicka på Messages så visas en lista över dina sms. Klicka för att läsa – och skriv svaret i rutan under. Du kan också klicka på New Message för att skriva ett helt nytt. Fyll i mobilnumret, skriv texten och tryck på sänd-pilen till höger.





5. Fler finesser

Det går även att skicka meddelanden via din adressbok. Välj Contacts, markera en kontakt och klicka på Send new message. Vill du i stället identifiera din telefon klickar du på Phone, Ring my phone – så börjar den ringa.

6. Få aviseringar

Du kan få aviseringar om nya meddelanden via webbläsaren – om du kör Google Chrome. Klicka på pilen högst upp till höger, välj MightyText Apps och klicka på MightyTest Chrome Extension. Välj Lägg till tillägg och godkänn så skapas en ny ikon.

Fler finesser om du betalar

Om du väljer den reklamfinansierade gratisversionen av Mightytext får du skicka 150 sms per månad via datorn. För att slippa den gränsen kan du skaffa det reklamfria Pro-abonnemanget för 80 dolllar om året (cirka 650 kronor).

Pro-versionen innehåller också fler finesser. Du kan exempelvis schemalägga när dina sms ska skickas, skicka grupp-sms, sms:a via ditt mejlprogram och spara meddelanden i Mightytexts molntjänst.

För att uppgradera till Mightytext Pro klickar du på den gröna Pro-ikonen uppe till vänster och följer instruktionerna.