Av de stora tillverkarna av hemmaroutrar är det nu bara D-link som vi inte testat ett så kallat mesh-system från. De presenterade ett på CES-mässan i januari, men vi väntar fortfarande på att testa det. Under tiden kollar vi in Covr-P2502, som nu finns i svenska butiker. D-link kallar det för ett ”Hybrid Whole Home Mesh Wi-Fi System” och det består av två powerline-enheter (även kallat homeplug) med inbyggda wifi-åtkomstpunkter.

Om det verkligen är mesh tål att diskuteras. Ett mesh-system bygger på att du överför data trådlöst mellan wifi-noder i ett expanderbart nätverk där data kan hoppa dynamiskt från nod till nod. Covr-P5202 med poweline-teknik överför data mellan enheterna via hemmets elnät.

D-link Covr-P2502 i sin naturliga miljö, inpluggad i ett eluttag i väggen.

Rider på mesh-hypen

Enligt D-link ger Covr-P2502 ett enhetligt wifi, automatisk ansluting till den närmsta noden, och automatiskt byte mellan dem. Det kan visserligen redan många vanliga extenders som inte kallar sig för mesh. Om det inte finns någon annan underliggande teknikskillnad som D-link inte berättar om skulle vi kalla valet att kalla detta för mesh lite oärligt.

Betyder det att Covr-P2502 är en dålig produkt? Nej, powerline med åtkomstpunkter man vara lika bra i många fall. Var bara medveten om att det är det vi pratat om här. Med det ut vägen, låt oss titta på vad Covr-P2502 faktiskt klarar av.

Pluggen är stor även utan dess extra hundöron till antenner utfällda.

Stora och klumpiga men kraftfulla

Enheterna följer Homeplug AV2-standarden för dataöverföring via elnätet, vilket här ger oss hastighet på upp till 1,3 Mbit/sek. Wifi-delen har dubbla frekvensband, upp till 300 Mbit/sek på 2,4 GHz och upp till 866 Mbit/sek på 5 GHz. Det är samma som till exempel Google Wifi, men med fördelen att hela wifi-kapaciteten kan användas för att anslutna dina prylar.

Utöver det har varje enhet tre stycken gigabit-ethernetportar. En av dessa kopplar du in i din router, och de andra ger dig fasta snabba nätverksportar att plugga in sådant som stationära datorer och skrivare i.

Pluggarna hör till de större powerlineenheter vi sett, och med utfällbara antenner blir de än mer skrymmande. Dess stickkontakter sitter så pass till att de riskerar att blockera mer än ett väguttag. Och powelinepluggar ska alltid pluggas in direkt i vägguttag – de fungerar inte lika bra i ett grenuttag, ibland inte alls. Vill du dessutom trycka in nätverkskablar högt upp på ena sidan istället för längst ner, som hade varit mer praktiskt.

Hade stickkintanten suttit några millimeter närrmare mederkanten hade vi varit tacksamma. Nu är det svårt att använda andra uttaget när D-links plugg är insatt i ett dubbeluttag.

Igång på två minuter, men inte felfritt

Är du lat är det bara att plugga in, vänta någon minut, och köra. De två enheterna i paketet är redan parkopplade, och har förinställt wifi med säkert lösenord. Därefter har vi två val, att konfigurera via en mobilapp eller att konfigurera via webbgränssnitt. Vi testar först med appen men ger snart upp, då den vägrar ta oss förbi sista steget i detekteringen av enheterna. Det här behöver D-link fixa till omedelbart.

Via webben går det däremot smidigt. Inte för att det finns så mycket att göra när vi väl är inne i admin-gränssnittet. Här har vi en karta som ger överblick över powerlinenätverket och uppkopplingsstatus, och letar vi lite i menyterna hittar vi en statistiksida över hastigheter som uppdaterads i realtid. När det gäller wifi kan vi slå av och på mu-mimo-stöd och ändra namn och lösenord, det är allt. Dessutom finns en föräldrakontroll inbyggd. Med den kan enskilda enheter blockeras, eller tilldelas surfschema, men det är krångligt att ställa in och funktionen är ologiskt utspridd på olika ställen i gränssnittet.

D-link Covr-P2502 har tre ethernetportar per enhet.

Stabil powerline, förvirrande wifi

När vi först mäter med nätverkskabel inkopplad i vardera enhet kommer vi inte upp i mer än 85 Mbit/sek, men när vi mäter en kvart senare landar vi på strax under 800 Mbit/sek.

Hur det står till med prestanda på wifi blir vi inte riktigt kloka på. En mobil och en bärbar dator som kör ac-wifi med mu-mimo-stöd och vanligen inte har något problem att komma upp i en halv gigabit till en bra åtkomstpunkt kämpar med att komma upp i mer än 50 Mbit/sek. Det räcker i och för sig gott och väl för både hyfsat snabb nerladdning och problemfri strömning, men vi hade hoppats på bättre.

Samtidigt klarar en annan dator och en surfplatta som brukar bete sig likadant som de andra två utan problem att få uppkopplingar på 200 till 350 Mbit/sek i samma rum som en av åtkomstpunkterna. Det kan eventuellt vara så att de två första möjligen blir felaktigt förpassade till 2,4 GHz-bandet, men vi ser ingen möjlighet att undvika det.

Webbgränssnittet är snyggt, tygligt och en enkelt. Dock inte på svenska. Appgränssnittet kom aldrig helt in i innan appen gav upp.

Plus för sömlöshet

Åtkomstpunkternas vardera räckvidd är inte heller den bästa på 5 GHz, vilket inte är så konstigt med tanke på dess små antenner. Vi skulle säga att startpaketet med två enheter räcker till en våning med tre till fyra rum och upp till 70-80 kvadratmeter. Kanske mer med fri sikt och få innerväggar. Bor du i en större villa lär du behöva ett par extra pluggar.

På en punkt verkar Covr-P2502 leva upp till det som utlovas, överlämningen mellan åtkomstpunkterna är omedelbar och sömlös. Vi kan gå från ett hörn till ett annat i våra testlokaler och kan aldrig se eller mäta någon lagg som skulle kunna uppstå av det.

Omdöme

Nej, lika smidigt som ett äkta mesh-system är det inte. Men tanken att använda powelineteknik för en mesh-lik upplevelse är god, om du har rätt förutsättningar för det – rätt placerade och lediga eluttag i väggarna. Men fördelen med trådlös mesh är ju att helt slippa behöva tänka på fysiska begränsningar. När Covr-P2502 levererar den utlovade uppkopplingen är den riktigt imponerande. Tyvärr gör den det inte så konsekvent som den borde.

Fakta D-link Covr-P2502

Testad: Mars 2018

Tillverkare: D-link

Funktion: Homeplug med wifi

Standard, homeplug: Homeplug AV/AV2

Standard, wi-fi: 802.11a/b/g/n/ac (ac1200) mu-mimo

Anslutningar: 3st gigabit Ethernet per enhet

Säkerhet: 128 bit AES powerline, wpa, wpa2, wps

Funktioner: Ethernet-switch, wifi-hotspot, åtkomstschema

Administration: Webbgränssnitt, app

Storlek per enhet: 14 x 7,7 x 4,8 cm

Pris: 1 690 kr (paket med 2 enheter) hos Netonnet.

Förkonfigurerad och körklar

Snabb när det funkar

Sömlös överlämning

Dålig kontroll av wifi

Halvdan räckvidd

Problem med mobilapp