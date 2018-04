Kommandotolken har hängt med under många år och har inte förändrats särskilt mycket sett till utseende och funktionalitet. Men varför ändra på något som inte är trasigt? Trots sin höga ålder och sitt daterade yttre är det fortfarande ett väldigt användbart verktyg som kan användas till allt från att ändra klockan på datorn till att redigera inställningar i Windows-registret. I många fall kan Kommandotolken rentav vara smidigare att använda än mer moderna gränssnitt eftersom du har tillgång till i princip allt på datorn i ett och samma fönster.

Starta Kommandotolken med Windows-knappen + R och sedan ange cmd i sökfältet. En del kommandon som utförs kräver att du kör Kommandotolken som administratör. För att göra det anger du kör som administratör

Om Kommandotolken är helt främmande för dig är kommandot help särskilt bra att känna till då det listar alla kommandon som du kan använda. Andra nyttiga (och grundläggande) kommandon är dir som låter dig lista alla filer i en mapp och cd som gör att du går från en mapp till en annan. Blir kommandofönstret för nersolkat med text rensar du det genom att skriva cls.

Några andra nyttiga kommandon är ipconfig och ping. Det förstnämnda tillhandahåller information om din dator och ditt lokala nätverk, inklusive routerns ip-adress och tillståndet på dina nätverksanslutningar. Bra att använda om du upplever nätverksproblem. Med ping kontrollerar du om ditt internet ligger nere eller om det är något annat som orsakar problemet. Testa genom att skriva ping följt av ett domännamn, exempelvis ping google.com. Får du ett svar vet du att uppkopplingen fungerar.

Ett annat användbart kommando vid felhantering är chkdsk som söker igenom filsystemet på din hårddisk i jakt på fel. Sist men inte minst; om någon av dina drivrutiner strular kan det vara trevligt att ha tillgång till en fullständig lista över vilka drivrutiner du faktiskt har installerade på din dator. I det fallet är driverquery bara några tangenttryck bort.

En lite mer avancerad finess är att du kan använda ett kommando eller starta ett program med särskilda förinställningar. Anger du dir /w/s/on /p listas alla filer i den aktuella mappen tillsammans med tillhörande undermappar och sorterade alfabetiskt. Ett annat exempel på ett lite längre kommando är explorer.exe /n,c:\users\[ange ditt användarnamn här]\downloads som startar Filutforskaren med Hämtade filer-mappen öppnad.

Arbeta i registret

Kommandotolken är bra om du vill köra ett speciellt kommando som involverar Windows-registret: en hierarkisk databas som lagrar information om i princip allt som finns på datorn. Precis om i tidigare Windows-versioner är reg.exe inkluderat i Windows 10. Reg.ex är ett kommando som låter oss göra ändringar i registret och inkluderar samma funktionalitet som finns i det grafiska användargränssnittet Registereditorn.

Skriver du regedit.exe /e current.reg ”HKEY_LOCAL_MACHINE\Software” exporteras alla inställningar i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software-mappen i registret till en fil med namnet current.reg. Det kan komma till god användning om du planerar att lägga till eller ändra en nyckel i den specifika mappen och vill ha en säkerhetskopia (vilket du alltid bör ha om du arbetar i Windows-registret).

En fördel med att använda Kommandotolken och reg.ex istället för Registereditorn är att du kan göra ändringar snabbare då du slipper leta runt i krångliga mappstrukturer. En annan fördel är att du kan implementera egna skript. Vi kommer inte gå in mer på hur Kommandotolken kan användas för registret i den här guiden, men det är bra att känna till att funktionaliteten finns för dig som vill arbeta i registret utan att behöva använda Registereditorn.

Nytt i Windows 10

Windows 10-iterationen av Kommandotolken är faktiskt inte helt berövad på nyheter. Microsoft har pulat in ett antal småförändringar här och var som gör Kommandotolken lite trevligare att arbeta i. Det går till exempel att ändra storleken på fönstret utan att långa textrader riskerar att försvinna på högersidan, istället lägger sig texten prydligt på nya rader. Snabbkommandon som Ctrl+C (kopiera) och Ctrl+V (klistra in) fungerar nu också, precis som Ctrl+A (markera all text). Testa genom att kopiera en text i Kommandotolken och klistra in i en textredigerare. Det är även möjligt att gå andra vägen och kopiera in text från textredigeraren direkt in i Kommandotolken. Om du kopierar in ett kommando kommer det dessutom att exekveras automatiskt.

Föredrar du att klippa och klistra med musmarkören finns funktionen Quickedit. I tidigare Windows-versioner har vi behövt aktivera Quickedit manuellt, men i Windows 10 är det igång redan från start. Med Quickedit markerar du text i Kommandotolken med musmarkören och högerklickra när du vill kopiera.

En annan finess i Windows 10 är att du kan avbryta utskriften som genereras av ett kommando. Om du exempelvis angav dir /w/s/on /p som vi nämnde tidigare kanske du tycker att utskriften tar på tok för lång tid. Istället för att tålmodigt vänta tills alla rader har skrivits ut går de stoppa genom ett enkelt tryck på Ctrl + Paus/Break.

Vi får heller inte glömma bort att nämna det klassiska tangentkommandot Ctrl-F. I och med Windows 10 fungerar det även i Kommandotolken. Vill du söka efter ett specifikt ord eller specifik ordföljd är det alltså bara att trycka Ctrl-F och sedan ange vad du söker i textrutan som poppar upp.