För ett par veckor sedan uppdagades det att appen This Is Your Digital Life samlat in data om miljontals Facebook-användare världen över. Detta på uppdrag av analysfirman Cambridge Analytica, som sedan ska ha använt datan i politiska annonskampanjer. Vi har sedan dess skildrat händelsen i flera artiklar, och nu ska du själv kunna ta reda på om din data kan ha hamnat i orätta händer. Primärt verkar de drabbade vara amerikaner och britter, men även uppemot 55 000 svenskar kan ha omfattats av datainsamlandet.

Så kollar du själv:

Facebook har publicerat ett hjälpavsnitt på sina informationssidor där användaren direkt får besked om huruvide denne kan vara drabbad. Allt du behöver göra är att följa den här länken och läsa vad som står under Har min information delats?

Om du är orolig över vilka appar du har knutna till ditt Facebook-konto och vilken data du delar med dem – ta en titt i den här artikeln för att se hur du rensar upp i app-träsket.