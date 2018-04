Flera privatpersoner har råkat ut för obehörig aktivitet på sina Facebook-konton. Deras profiler har sedan använts för att publicera spam-statusar med olika tvivelaktiga "erbjudanden". Det rapporterar Metros Viralgranskaren, som varit i kontakt med en drabbad pensionär från Sundsvall. Under våren och vintern har hans konto använts för att publicera spam-inlägg, som bland annat lockar med omöjligt billiga Iphone X. Mannen gick ofrivilligt med i ett 50-tal grupper och började pumpa ut erbjudanden.

Mer ordagrant lyder meddelandet om Iphone X så här:

"Jag köpte en iPhone X för bara några kronor!!!

Det är möjligt tack vare en kampanj som Apple inledde en vecka sen :) Här har du rabattkoden >>> rabattkod här <<< klistra in den i sökfältet på Google. Jag kan bekräfta att det är sant - min iPhone levererades dagen efter! :D Det finns bara några hundra enheter kvar - skynda dig!"

I detta och liknande meddelanden finns ofta rabattkoder av något slag, som via en sökning på Google ser ut att leda till skumma erbjudandesidor. Efter att vi tidigare under dagen själva ha sett en spam-status på Facebook klistrade vi in den aktuella rabattkoden i Googles sökfält – och fick upp en bloggsida på polska. Vissa av rabattkoderna ser ut att ta användaren till olika sidor som försöker locka in denne i en abonnemangsfälla.

Exakt hur de drabbade fått sina konton kapade är oklart. Det kan röra sig om att användaren klickat på en skadlig länk och råkat godkänna en ny inloggningssession till Facebook, som sedan ligger kvar som aktiv och kan sprida skräpmeddelandena i allehanda grupper. Facebook själva rekommenderar drabbade användare att byta lösenord, och har även en hjälpsida för dig som fått kontot infesterat av spammare.

Orolig? Kolla aktiva sessioner

Om du misstänker att någon annan använder ditt Facebook-konto bör du byta lösenord illa kvickt. Ett annat tips är också att granska inloggningshistoriken. Här listas också de sessioner som är aktiva för tillfället. Klicka på nedåtpilen längst upp till höger, välj Inställningar och sedan Säkerhet och inloggning. Du får nu upp en lista på sessioner som används för tillfället. Tryck på de tre punkterna och välj Logga ut för att avsluta den aktuella sessionen. Längst ned i listan finns också alternativet Logga ut från alla sessioner.

Viktigast av allt: Märker du att någon bekant drabbats av tilltaget bör du informera denne på en gång.