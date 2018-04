Nästa större uppgradering av Windows 10 har kodnamnet Redstone 4, men kallas i folkmun för Spring Creators Update . Nya uppgifter pekar på att uppdateringens namn blir April Update. Utöver efterlängtade funktioner som Timeline och ett uppiffat gränssnitt bjuds vi på otaliga förbättringar under huven, varav vi tar upp några av våra favoriter i den här artikeln. Bildexemplena är från vår amerikanska systersajt PCWorld, och därför med engelsk text.

1. Radera personlig data med ett enda klick

Ett av de vanligaste klagomålen på Windows 10 är att personlig information om oss användare samlas in fortlöpande. Därför är det glädjande att det nu införs en knapp som raderar all diagnostisk data som har samlats in av Microsoft på din enhet. Det enda du behöver göra är att bege dig till avdelningen för sekretessinställningar och klicka på Ta bort. Det bör emellertid påpekas att det fortfarande kan finnas kvar känslig information i molnet, så ta gärna en titt på inställningarna för Onedrive också.

2. Bättre hantering av grafiken

Om du har en stationär dator känner du säkert till att både AMD och Nvidia erbjuder verktyg som gör det möjligt att växla mellan de inbyggda grafikkretsarna och det betydligt mer kraftfulla grafikkortet. I och med den nya uppgraderingen sköter Windows bytet automatiskt, men om du vill kan du ställa in exakt vad som ska gälla för olika program och spel. På så sätt kan du till exempel se till att batteritiden maximeras genom att mestadels köra på den inbyggda grafiken för enklare mjukvara.

3. Spelfältet får fler funktioner

Microsoft vill hemskt gärna att vi ska strömma PC-spel via Mixer och för att hjälpa oss att göra det på bästa sätt har man valt att uppdatera Spelfältet (Game Bar på engelska). Bland annat har en klocka lagts till, liksom möjlighet att aktivera/avaktivera mikrofon och kamera. Du kan dessutom byta namn på din ström, vilket många användare säkert uppskattar.

4. Ladda ner typsnitt från Microsoft Store

Vill du använda något annat än Arial, Helvetica och Verdana kan du nu ladda ner fler typsnitt (teckensnitt) från Microsoft Store. I skrivande stund är utbudet ganska skralt, men räkna med att det ändras med tiden. För att hantera dina nerladdade typsnitt är det bara att bege sig till inställningarna, där kan du även få en förhandsvisning av hur texten ser ut. På variabla typsnitt, till exempel Bahnschrift, kan du även ändra bredd med mera.

5. Enklare parkoppling via Bluetooth

Fram tills nu har det varit ganska krångligt att parkoppla tillbehör med hjälp av Bluetooth, men i fortsättningen blir det förhoppningsvis betydligt enklare. Tack vare en ny funktion kallad Swift Pair är det i princip bara att klicka på en dialogruta för att få det att fungera. Smolket i bägaren är att det i skrivande stund endast är Surface Precision Mouse som använder sig av tekniken.

6. Slipp lösenord i Windows 10 S

Om du använder en apparat med Windows 10 S har du nu möjlighet att slippa lösenord helt och hållet, men det krävs att du laddar ner Microsofts app Authenticator för Android eller IOS först. Om du vill kan du använda dig av tidsbegränsade koder för ökad säkerhet.