Myphoneexplorer är ett program som ursprungligen skapades för Ericsson-telefoner, men som numera också fungerar med Android.

Det här är ett fantastiskt program som du kan använda för att hantera filer, kontakter, samtalslistor, sms, kalender och anteckningar. Du kan övervaka statusen för batteri, processor och minne och du kan läsa alla dina aviseringar.

Det går att använda datorns tangentbord för att skriva i telefonen, du kan dela urklipp mellan datorn och telefonen och du kan till och med fjärrstyra hela telefonen om den är usb-ansluten, samt ta skärmbilder.

Allt detta kan enkelt göras via usb-kabel, men ännu bättre är att det också kan göras trådlöst via wifi eller bluetooth. Den enda förutsättningen för att använda trådlöst är att klientappen installeras i telefonen via Google Play. Det bästa av allt är att det är helt gratis!

Behöver du bara komma åt sms från din dator? Missa inte vår snabbguide till Mightytext!

1. Installera

Du installerar appen i telefonen genom att gå till Google Play och söka efter MyPhoneExplorer Client. Programmet hämtar och installera du i datorn från www.fjsoft.at.

2. Inställningar

Starta appen i telefonen och klicka på Inställningar. Välj Wi-Fi-PIN och skriv in en pinkod.

3. Automatiskt

Klicka på Starta klienten automatiskt och välj det nätverk du vill använda, normalt ditt hemnätverk.





4. Lägg till

Starta programmet i datorn och klicka på Lägg till telefon under Telefon längst ned till vänster. Välj Wi-Fi för Androidtelefoner. Efter en stunds sökning hittas telefonen.

5. Anslut

Ange den pinkod du valde och därefter ett namn på telefonen. Nu är du redo att utforska de enorma möjligheterna. Men det går vi inte igenom här.