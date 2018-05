Att skapa ett smart hem är både roligt och hjälper att göra vardagen lite bekvämare, men det är lätt hänt att kostnaderna för lampor, usb-stickor, sensorer och andra produkter skenar iväg. Har du en Raspberry Pi kan du dock spara flera hundralappar, kanske rentav tusenlappar, genom att använda den som hubb för ditt smarta hem-system.

Med mjukvaran Home Assistant går det att styra och automatisera dina smarta hemmet-prylar via ett smidigt användargränssnitt på datorn eller via mobiltelefonen. Du kan bland annat dimma belysningen när du börjar titta på en film eller slå på lamporna vid en specifik tidpunkt. Inställningsmöjligheterna är många och priset en bråkdel av vad andra smarta hemmet-hubbar kostar.

Att installera och komma igång med Home Assistant tar mindre än en timme. Det går installera Home Assistant via LX Terminal i operativsystemet Rasbian, men i den här guiden kommer vi att visa hur du förvandlar din Raspberry Pi till en dedikerad hubb. Notera att senaste modellen, Raspberry Pi 3 Model B+ ännu inte har fått stöd för Home Assistant. Vi använder själva en Raspberry Pi 3 Model B i denna guide.

Smart plugg. Den här rackaren mäter både energiförbrukning på ansluten last och har usb-uttag om du exempelvis vill ladda mobilen. När vi ansluter den till Home Assistant behöver vi inte göra mer än att koppla in den i uttaget.

Home Assistant fungerar med mängder av olika smarta hemmet-teknologier, inklusive Nest, We Mo, Philips Hue, Wink, Z-Wave och många fler. Sistnämnda är en standard med över tusen certifierade enheter och omfattar allt från ljus-dimrar till termostater och dörrlås. Som illustrerande exempel i den här guiden kommer vi att använda två produkter baserade på Z-Wave: en Z-Stick Gen5 från Aeotec och en Hank Smart Plug. Med dessa kommer vi att kunna styra när vi vill slå på och stänga av lampor i vardagsrummet.

Vad du behöver

Här följer en komplett checklista över vad du behöver för att förvandla din Raspberry Pi till en smarta hemmet-hubb. Det går förstås utmärkt att använda andra enheter än de två Z-Wave-produkt vi listar här – när du väl kommit igång med Home Assistant är det helt upp till dig vad du vill ansluta till din nya hubb.

En datorskärm med hdmi-anslutning. 1100 kr

Raspberry Pi 3 Model B. 350 kr

Hdmi-sladd. 100 kr

Usb-tangentbord. 80 kr

Usb-datormus. 80 kr

En strömadapter med strömstyrka att driva både dator och eventuella tillbehör utan problem, gärna 5 V och 2,5 A. 120 kr

Ett microsd-kort. 85 kr.

En nätverkskabel (valfritt)

Z-Wave usb-dongel (vi rekommenderar Z-Stick Gen5). 550 kr

Z-Wave-enhet (i detta fall en Hank Smart Plug). Ca 400 kr

Fotnot: Priserna är ungefärliga. Du kan hitta Raspberry Pi-prylar hos butiker som Webhallen (www.webhallen.se), Kjell & Co (www.kjell.com) och M.nu (www.m.nu)

Installera Home Assistant

För att förvandla din Raspberry Pi till en dedikerad smart hubb behöver du först ladda ner skivbilden Hass.io från utvecklarens hemsida. Formatera ditt micro-sd-kort till fat 32, förslagsvis med SD Formatter, och lägg sedan in Hass.io-filen på kortet med hjälp av lämpligt program. Vi använder Apple Pi-Baker på Mac och 7 zip på Windows. Sätt in micro-sd-kortet i din Raspberry Pi och anslut övriga kablar som behövs för att använda den. Anslut även Z-Stick i ett av usb-uttagen. Du behöver inte koppla in några enheter i detta läge.

När du ansluter din Raspberry Pi till ett strömuttag kommer den att ansluta till internet och ladda ner den senaste versionen av Home Assistant. Det här kan ta upp till 20 minuter och under tiden kommer du bara att kunna vila ögonen på Home Assistant-loggan på skärmen. Passa på att koka lite kaffe, för när nedladdningen är färdig är det dags att börja konfigurera.