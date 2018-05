Testad produkt: Asus Gaming FX504GE-EN105T Tuf Edition

Pris: 10 999 kronor hos Webhallen.

Läs mer: asus.com/se

Generation åtta av Core-processorer från Intel smygstartade förra hösten med en handfull mobila processorer främst tänkta för tunna och lätta laptops, kallade Kaby Lake Refresh – en uppfräschning och optimering av sjunde generationens mobila Kaby Lake-processorer. Men en riktigt bra sådan, som ger även ultratunna laptops äkta fyra kärnor och datorkraft som aldrig förr.

Nu kommer dock de riktiga nya processorerna i Coffee Lake-familjen, både i form av nya kraftfulla desktop-processorer och laptop-processorer. Den första vågen av sådana är ett gäng bärbara speldatorer, och den första vi fått in för test är 15-tummaren Asus Gaming FX504GE Tuf Edition.

Asus Gaming FX504GE sen snygg ut på avstånd, men är lite plastig på nära håll

Prispressad prestanda

Det är en lite billigare bärbar speldator än Asus mer extrema ROG-serie, med enklare konstruktion och konfiguration på en del punkter, och ett pris på ungefär 11 000 kronor. Men det är definitivt en dator som levererar det mesta du behöver, vare sig det är för spel, jobb eller media.

Till det yttre möts vi av typisk gamingdesign. Hela chassit är i plast, men med snyggt räfflade ytor i skärmlock och runt tangentbordet. Känslan när vi håller i den är dock onekligen budget. Tangentbord och musplatta känns däremot bättre. Knapparna har extra slaghöjd för en notebook och distinkt klickkänsla, men samtidigt dämpat och mjukt motstånd. Musplattan är stor, har bekväm yta och utmärkt respons.

En sak som definitivt ger budgetkänsla är dess externa anslutningar. Här sitter två usb.3, en usb-2, fast nätverk, hdmi-utgång och hörlursuttag. Det är allt. I en modern dator 2018 hade vi gärna sett åtminstone displayport, gärna i form av en thunderbolt 3. Nu kan det faktiskt bli lite trångt med portar, det är mycket som vill ansluta till usb.

Asus Gaming FX504GE har inte avancerad överklockningsfukntion som många dyrare speldatorer från Asus, men med ett snabbkommando går det att dra igång extra kylning. Det gör att processorns dynamiska överklockning, som alla numera har, blir mer effektiv.

Nya Core gör skillnad

Huvudanledningen till att vi testar FX504GE är som sagt den nya processorn. I detta fall en Intel Core i5 8300H, uppföljare till Core i5 7300HQ. I ren cpu-beräkningskraft innebär den ett prestandalyft på ungefär 20 procent. Det är ingen enorm ökning, men tillräcklig för att kännas av när vi jobbar med tunga sysslor som att rendera video. De stora skillnaderna mellan Kaby Lake och Coffe Lake är annars stöd för snabbare minnen och bättre integrerad grafik.

Här sitter åtta gigabyte snabba ddr4-minnen med 2666MHz klockfrekvens. Datorn har en 256 gigabyte sata-ssd, vilket kan vara lite snålt om du vill ha den för gaming. En extra mekanisk lagringsdisk hade varit välkommet.

Den snabbare Intel-grafiken blir irrelevant, eftersom FX504GE även har Geforce GTX 1050ti. På sin egna 1080p-bildskärm kan vi köra precis allt vi försöker oss på med bra bildfrekvens, för det mesta över 60 bilder per sekund. Ansluten till en 4k-tv via hdmi får den dock kämpa med att komma upp i 30 bilder per sekund. För det behövs ett 1070-kort, eller troligen ännu bättre beroende på spel.