Tycker du att det går för långsamt att surfa? Ibland är det lätt att tro att problemen ligger hos internetoperatören men ofta går det faktiskt att lösa dem helt själv, antingen genom att se över din hårdvara eller med några enkla justeringar i datorn eller webbläsaren. I den här artikeln tipsar vi om vad du kan göra för att snabba upp ditt internet, både på ditt hemmanätverk och på din mobila enhet.

Att surfhastigheten på hemmanätverket upplevs som trög kan bero på flera olika orsaker. Det kan vara din router som börjar bli gammal eller behöver uppdateras. Det kan vara trångt på 2.4-gigahertzbandet som följd av att dina grannar också använder det. Du kanske inte har startat om din router på länge, eller så har du kanske inte de senaste uppdateringarna till operativsystemen i enheterna du surfar med?

Oavsett vad anledningen kan vara bör du börja med att mäta din hastighet på bredbandskollen.se och sedan bocka av följande punkter när det gäller hårdvaran du använder:

Kontrollera att du har den senaste programvaruversionen på din router genom att gå in på routerns användargränssnitt (ofta är adressen 192.168.1.1 ).



). Se till att routern står på en öppen plats och inte är undangömd. Den är måhända inte den vackraste teknikprylen som världen skådat men för bäst signal behöver den stå så att den inte skyms eller inte är i närheten av enheter som kan störa signalen, som trådlösa telefoner, mikrovågsugnar eller andra större köksmaskiner. Tänk också på att tjocka väggar oftast hindrar signaler för att komma fram. Uppkopplingen kan därför vara betydligt långsammare i ett visst rum.

Om du har grannar som bor nära och du kan se deras trådlösa nätverk i wifi-listan är det möjligt att deras routrar gör din uppkoppling långsammare. Detta eftersom att de flesta routrar är inställda på samma kanaler. Som tur är finns det program som hjälper dig att kolla vilka kanaler som utnyttjas mest i grannskapet. På så sätt kan du hitta en kanal som är mindre belastad och välja den. Till din dator kan du till exempel testa Netspot (gratis och tillgängligt till både Windows och Mac). Använder du en Android- eller IOS-enhet rekommenderar vi Wifi Analyzer. De flesta moderna routrar stödjer dock 5-GHz-bandet, så har du möjlighet är det klokt att använda det istället. Det är som regel mindre trångt där än på 2.4 GHz-bandet.



Om du bor i ett lite större hus går det ofta att förbättra täckningen på din router genom att justera sändareffekten i den. I vissa routrar finns denna funktionalitet inbyggd men det finns även tredjepartsutvecklad mjukvara som tillåter det. Ta en titt på Merlin om du har en Asus-router. Ett annat alternativ som täcker ett antal olika router-modeller är DD-WRT. Var dock försiktig så att du inte överbelastar din router och förstör den.



En bra idé är också att mäta utan router, det vill säga direkt via uttaget eller modemet. På så sätt får tar du reda på den hastighet du får ut, och kan säkerhetsställa om problemet ligger i själva uppkopplingen eller i routern.

Att göra i datorn

I datorn finns det också några enkla fixar att göra, som att stänga av onödiga bakgrundsaktiviteter som knycker resurser. På Windows ser du se vilka aktiviteter som är igång genom att trycka Ctrl + Shift + Esc.

På en Mac söker du på Aktivitetskontroll i sökfältet. Det är även bra att då och då rensa hårddisken på filer och program du inte använder för att frigöra mer utrymme, precis som att det är smart att stänga av program som automatiskt drar igång vid uppstart av datorn.

Slutligen, om du inte redan har ett antivirusprogram är det starkt rekommenderat att du skaffar ett – annars finns risken att virus eller annan skadlig malware smyger sig in och segar ner hela datorn.

Ändra DNS-servrar

Ett annat knep du kan ta till för att förbättra din surfhastighet är att byta dns-servrar. Dns står för Domain Name System och används för att översätta adressen som vi anger i webbläsare till ett ip-nummer. Översättningen hanteras av en dns-server hos din internetleverantör, men det betyder inte per automatik att just den dns-servern är den snabbaste för dig.

Som tur är finns det program som hjälper oss ta reda på vilka dns-servrar som passar dig bäst. Om du kör Windows eller Linux är DNS Benchmark ett bra verktyg, och kör du Mac rekommenderar vi open source-verktyget Namebench (funkar också med Windows). Kom bara ihåg att om du byter internetleverantör måste du använda dennes dns-server när kontot aktiveras och konfigureras.

Börja med att ladda ner något av ovanstående program. När du sedan startar det finns det ett antal olika inställningar du kan göra, men den viktigaste är den där du anger din nuvarande Ddns-adress. Är den inte redan automatiskt inlagd tar du reda på den genom att på Mac starta Terminal och ange:

cat /etc/resolv.conf

På en Windows-dator anger du i Kommandotolken:

ipconfig /all

Klicka Start och vänta tills det öppnas ett nytt webbfönster med dina benchmark-resultat (räkna med att det tar ett tag). Utöver att lista de mest rekommenderade dns-servarna ser du också testade dns-servrar och hur lång tid det tar för dem att ladda in webbsidor. Skriv ner numren på de dns-servrar som rekommenderas. Är den snabbaste dns-servern den du redan använder så behöver du så klart inte göra något.

Om du har flera enheter som är anslutna till nätverket är det klokt att lägga in de nya dns-adresserna i din router. Det gör du genom att gå in på din routers användargränssnitt och söker upp sidan där du anger dns-servrar. Skriv ner de gamla dns-adresserna som back-up och ersätt dem sedan med de nya dns-serveradresserna. Alla enheter som är anslutna till routern kommer nu ta del av de nya dns-servrarna och därmed vara rappare att använda när du surfar.

