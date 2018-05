Facebook återvände till sina rötter under den keynote som hölls vid öppnandet av F8-konferensen igår. Företaget arbetar på flera nya funktioner som ska knyta an närmare till användarbasen, snarare än att oroa dem kring hur mycket data Facebook samlar in. Bland nyheterna som presenteras hittar vi Watch Party, videochattar via Instagram och en datingapp signerad Facebook. Se upp, Tinder!

Foto: Facebook

Hur tänker Facebook spela sina kort den närmaste tiden? Förutom lanseringen av vr-headsetet Oculus Go (som vi redan testat här) fick vi en del andra små och stora nyheter. Vi har sammanfattat det viktigaste:

1. Facebook Dating

Foto: Facebook

Dejta? På Facebook? Japp – företaget planerar att låta sina användare hitta kärleken direkt på det sociala nätverket. Hur, kanske du undrar? Enligt Facebook kommer användare att kunna skapa en dejtingprofil – som är separat från den vanliga Facebookprofilen – och sedan få matchningar baserade på saker som gemensamma intressen och vänner. Innebär det här att dina svingamla "likes" på sidor du kanske inte ens minns att du gillade från första början kan användas för att hitta kärleken? Ja, kanske.

2. Watch Party

Foto: Facebook

"Låt oss säga att din kompis vittnar inför kongressen", inledde Mark Zuckerberg lanseringspratet för Watch Party. Tjänsten kommer att låta dig importera videoströmmar och sedan sätta upp ett tillhörande chattrum, så att tittarna kan samtala om det som bevittnas. Kollektivt videotittande har testats på nätet tidigare, men Facebook tror sig ha räckvidden som krävs för att göra konceptet till en succé.

3. Rensa historik

Foto: Facebook

Facebook har alltid gjort sitt bästa för att behålla den digitala information du sänder ut på webben. Till skillnad från exempelvis Microsoft, som erbjuder flera verktyg för att minimera dataslukandet, tänker Facebook nu satsa på "Clear History". Den kommande funktionen låter dig se vilken data Facebook samlat in från appar och sajter, och sedan rensa upp själv. Mark Zuckerberg lyfte ett varningens finger för att Facebook inte kommer fungera lika bra utan din data – men åtminstone ser vi ut att få valfrihet kring insamlandet framöver.

4. Videochatt med Instagram

Eftersom den populära bilddelningstjänsten numera ägs av Facebook var det ett naturligt steg att ta Messenger-doftande videochattar dit också.

5. Ar-effekter för Instagram

På förra årets F8-konferens presenterade Facebook sin nya Ar-kameraplattform. Med AR Studio kommer du att kunna bygga egna ansiktsfilter och kringeffekter, för att sedan dela resultatet med dina Instagramföljare.

6. Gruppsamtal för Whatsapp

Vad är nästa naturliga steg efter röst- och videosamtal? Att erbjuda tjänsten för grupper, naturligtvis. Whatsapp kommer att välsignas med funktionen inom de kommande månaderna enligt Facebook.

7. Översättningar via M Translations

Foto: Facebook

Tidigare har Facebook använt Microsoft Bing för översättningar av olika slag. Nu tänker företaget i stället fixa översättningarna på egen hand, företrädesvis i Marketplace och Messenger. I sin nuvarande form är språkstödet enbart spanska till engelska, men vi förväntar oss att fler språk läggs till allt eftersom.

8. Krisrespons

Crowdsourcad krisrapportering i realtid? Ja, det kan bli verklighet på Facebook i framtiden, då företaget ämnar att låta allmänheten bidra med eget material kring allt från avstängda vägar till naturkatastrofer.

IDG News