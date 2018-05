Microsofts stora utvecklarkonferens Build är officiellt igång. Trots att konferensen främst riktar sig till utvecklare har företaget redan avslöjat ett par nyheter som torde vara intressanta för konsumenter. En sådan är den kommande appen Your Phone, som speglar din telefons innehåll direkt till en Windows 10-dator. Meddelanden, notifikationer och foton hör till sakerna som ska kunna hanteras på en pc i stället för via din smartphone. Det ska också gå att dra och släppa en bild från telefonen direkt in i ett dokument du jobbar med på datorn.

Läs också: Enkelt knep parar ihop Android-mobilen och Windows 10

Såväl IOS- som Androidtelefoner ska kunna nyttja Your Phone, som snart finns tillgänglig att prova för medlemmar i Windows Insider-programmet.

Guide: Växla sömlöst mellan Android-mobilen och datorn

Möjligheten att synka en telefon och visa dess innehåll på datorn har redan provats i en mängd olika utföranden och appar. Extra intressant blir det förstås eftersom Microsoft själva står bakom Your Phone, varför funktionaliteten torde vara mer finslipad än hos många av konkurrenterna.