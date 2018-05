Amazons smarta högtalare Echo Dot är en trevlig och mångfacetterad pryl att ha i hemmet. Den ingår i Amazons Echo-serie bestående av ett antal smarta högtalare som innehåller den digitala röstassistenten Alexa – med vilken du kan prata med och be utföra specifika uppgifter. Du kan till exempel be Alexa spela upp en viss favoritpodcast, göra en minnesnotering över matvaror du behöver köpa, spela upp de senaste nyheterna från Reuters, fråga om vädret eller tända en viss lampa. Allt sker via röststyrning.

Det bästa med Echo-högtalarna är dock att du inte ens behöver en för att nyttja tjänsterna. Om du sitter på en Raspberry Pi finns det nämligen utmärkt mjukvara att installera som förvandlar din lilla enkortsdator till en näst intill fullfjädrad Echo Dot.

Alexa Pi

Det går att bygga en Echo-högtalare av din Raspberry Pi med hjälp av resurser från Amazon, men i den här guiden kommer vi att använda Github-projektet Alexa Pi. Det är en mycket smidigare lösning och som tillhandahåller samma funktionalitet som i Echo-serien. Till skillnad från Amazons lösning, som kräver att du öppnar och pillar i flera terminalfönster för att starta Alexa om enheten inte stängdes av korrekt, kickar Alexa Pi igång automatiskt varje gång du startar om din Raspberry Pi.

Så fort enheten är igång räcker det att du säger aktiveringsordet ”Alexa” för att Alexa ska svara och invänta din nästa instruktion, som kan vara allt från att du frågar om vädret eller ber Alexa dra ett skämt. Github-projektet Alexa Pi erbjuder nästan samma funktionalitet som den i en vanlig Echo Dot, med det största undantaget att mjukvaran i nuläget inte stödjer vissa tjänster som Amazon Music.

Det här behöver du

Det går bra att använda i princip vilken typ av usb-ansluten mikrofon som helst, så har du en gammal usb-webbkamera med mikrofon som ligger och samlar damm kan du testa att koppla in den. Detsamma gäller högtalare. Vi använder en enkel JBL On Tour Micro och en Yoga EM-310U som mikrofon.

Att köpa en Echo Dot Gen 2 kostar ungefär 600 kronor, så om du inte redan äger en Raspberry Pi och har en del av kringutrustningen som behövs kommer du inte att spara många kronor på att bygga din egen version med Alexa Pi. Med det sagt är det ett måste för dig som sitter på en del av grejerna och som är nyfiken på att testa Amazons röstassistent. Du kommer märka att Alexa Pi är väldigt smidigt att komma igång med och har gott om inställningsmöjligheter.